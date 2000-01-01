Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com












14.06 19:27   MIGnews.com

Турецкого депутата приговорили к 25 годам заключения

В Стамбуле суд вынес приговор одному из лидеров оппозиционной Народно-республиканской партии Турции, депутату парламента Эниса Бербероглу.

Парламентарий приговорили к 25 годам тюрьмы по обвинениям, связанным с государственной изменой.

Заместитель председателя главной оппозиционной партии стал первым депутатом от республиканцев, которого приговорили к реальному тюремному заключению.

Соратники Бербероглу назвали приговор попыткой запугать оппонентов правящей Партии справедливости и развития, возглавляемой президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

"Заключение в тюрьму нашего законодателя - горький пример того, что судебная система страны находится под полным контролем исполнительной власти", - говорится в заявлении Народно-республиканской партии.

В частности, Эниса Бербероглу обвинили в передаче секретных материалов изданию "Джумхуриет", дискредитирующих власти Турции. Прокурор в свою очередь, требовал для подсудимого пожизненное заключение.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
20:11
Лондон: число жертв при пожаре возросло до 12
20:09
Израиль: спрос на новые квартиры упал на 15%
19:55
Израиль: ПА не прекращала платить террористам
19:09
Иран: Саудовская Аравия спонсирует терроризм в Белуджистане
18:54
Нетаниягу вылетел с рабочим визитом в Грецию
18:25
ООН: авиаудары по Ракке привели к рекордному числу жертв
17:52
Командир роты воровал оружие и продавал преступным бандам
17:31
Посол РФ в Израиле: ХАМАС и Хизбалла не террористы
17:08
Катар вывел войска из Джибути
16:36
Пожар в Лондоне: 6 погибших, десятки раненых
16:05
Палестинцы - "плечом к плечу" с Саудией против Катара
15:51
Бывшая израильская звезда тенниса погибла в ДТП
15:20
Утвержден законопроект о прекращении выплат террористам
15:01
Член Кнессета возмущен "атакой" в офисе Al-Jazeera
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus