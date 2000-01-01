14.06 19:27 MIGnews.com

Турецкого депутата приговорили к 25 годам заключения

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В Стамбуле суд вынес приговор одному из лидеров оппозиционной Народно-республиканской партии Турции, депутату парламента Эниса Бербероглу.Парламентарий приговорили к 25 годам тюрьмы по обвинениям, связанным с государственной изменой.Заместитель председателя главной оппозиционной партии стал первым депутатом от республиканцев, которого приговорили к реальному тюремному заключению.Соратники Бербероглу назвали приговор попыткой запугать оппонентов правящей Партии справедливости и развития, возглавляемой президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом."Заключение в тюрьму нашего законодателя - горький пример того, что судебная система страны находится под полным контролем исполнительной власти", - говорится в заявлении Народно-республиканской партии.В частности, Эниса Бербероглу обвинили в передаче секретных материалов изданию "Джумхуриет", дискредитирующих власти Турции. Прокурор в свою очередь, требовал для подсудимого пожизненное заключение.