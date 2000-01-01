14.06 18:54 MIGnews.com

Нетаниягу вылетел с рабочим визитом в Грецию

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В среду, 14 июня, премьер-министр Израиля отправился с рабочим визитом в Грецию. В Салоники состоится третья израильско-греческая межправительственная встреча (G2G) и третья трёхсторонняя встреча лидеров Израиля, Греции и республики Кипр.Перед вылетом в Салоники глава правительства заявил:"В рамках наших усилий, способствующих процветанию страны и укреплению связей между Израилем и многими мировыми государствами, я отправляюсь на созданный нами ежегодный саммит, в котором примут участие Израиль, Греция и Кипр. Ключевая тема этого саммита – инновации, но, как обычно, на повестке дня будут стоять вопросы энергетики, сотрудничества в сфере безопасности и стратегии, экономики и туризма. В этом году саммит пройдет в Салониках, и тому есть причина. Мы с премьер-министром Греции Алексисом Ципрасом и представителем правительства Германии примем участие в церемонии, посвященной созданию музея памяти погибших в Греции и в Салониках евреев. Правительство ФРГ внесло значительный вклад в создание этого проекта.Я попросил Моше Хаэлиона, который родился в Салониках, зажечь вместе со мной факел в День памяти жертв Катастрофы. Он был очень взволнован, и я тоже. Он себя не очень хорошо чувствовал, поэтому я предложил его дочери Рахель и сыну Элиагу присоединиться к нам и представлять его в этот момент.Мы с супругой желаем ему выздоровления, и я уверен, что событие, которое произойдёт в Салониках, согреет его сердце.В этот день мы можем сообщить две хорошие новости. Одна из них пришла из Швейцарии, другая - из Нидерландов. Я приветствую швейцарский парламент, который принял решение дать указание правительству не финансировать организации, разжигающие ненависть, расизм, антисемитизм и подстрекательство. Я также приветствую голландское правительство и моего друга премьер-министра Марка Рютте, принявших решение о прекращении финансирования палестинской террористической организации, возвеличивающей память Далаль аль-Муграби, и взвесить свои шаги в том, что касается финансирования других подобных организаций. Считаю, что и здесь видны плоды наших усилий. Но нам есть к чему стремиться - Нидерланды, Швейцария, Дания, Норвегия, и я уверен, что присоединятся и другие страны.И последнее: сейчас мы встретимся с первой лётчицей–представительницей ортодоксальной общины. С первой, но не последней. Приглашаю вас присоединиться".