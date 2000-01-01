ООН: авиаудары по Ракке привели к рекордному числу жертв
Следователи ООН, занимающиеся расследованием военных преступлений, заявили, что авиаудары возглавляемой США коалиции по боевикам ISIS в Ракке привели к "ошеломляющему числу человеческих жертв" среди мирных жителей.
В частности, за последнюю неделю было зафиксировано более 300 смертельных случаев среди гражданских в результате авиаударов коалиции.
Самолеты коалиции в настоящий момент поддерживают наступление на город союза курдских и арабских бойцов, которое началось на прошлой неделе.
С тех пор альянс "Демократические силы Сирии (SDF) взял под контроль территорию к западу, востоку и северу от города.