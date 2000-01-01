14.06 17:31 MIGnews.com

Посол РФ в Израиле: ХАМАС и Хизбалла не террористы

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Посол РФ в Израиле Александр Шеин заявил, что Москва не считает группировки ХАМАС и Хизбаллу террористическими организациями.Он пояснил, что согласно законодательству РФ "террористическими квалифицируются группировки, осуществляющие террористические акции на территории РФ либо за ее пределами, но против ее интересов".По его словам, так как данные организации не совершали нападений на территории Российской Федерации, то правительство не может причислить их к террористическим организациям.Об этом он заявил в интервью 9 канала израильского ТВ.Также Александр Шеин добавил, что ХАМАС и Хизбалла являются "радикальными организациями, которые иногда придерживаются экстремистских политических взглядов".На вопрос о том, как Москва относится к действиям указанных группировок в Израиле, российский дипломат отметил, что Россия "осуждает эти обстрелы".Когда Шеира спросили, разделяет ли РФ террористов на "плохих" и "хороших", посол еще раз подчеркнул, что Москва "вообще не считает ХАМАС и "Хизбаллу" террористами".