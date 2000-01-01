15.06 05:48 MIGnews.com

Кто имеет право участвовать в программе Мехир ле-Миштакен?

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Участие в программах “Мехир ле-Миштакен” и “Дира Леаскир” - льготное, и обусловлено следующими требованиями:1) у человека нет квартиры или части квартиры в собственности в течение 6 последних лет2) те, кто не снимает квартиру, на которую распространяется “закон о защите жильца” от 1972 года (подавляющее большинство современных договоров о съеме - включая стандартный “хозе схирут ло мевутах” - особо указывают отказ от данного закона. Данное правило тоже имеет условием срок 6 лет к моменту участия.3) те, у кого нет приобретенных прав на квартиру в процессе строительства,4) те, кому не принадлежит жилье в общественном поселке или на ферме,5) те, кто не является более чем на ⅓ доли владельцем земельного участка, предназначенного под строительство.Программа предназначена для следующих семей:1) супруги или “едуим бацибур” - признанные обществом сожители, ведущие общее хозяйство,2) одиночки (холостяки и незамужние, разведенные и вдовцы) старше 35 лет,3) родители-одиночки с, как минимум, одним ребенком, не состоящим в браке и не достигшим 21-летнего возраста, постоянно проживающим с родителем и находящимся на его иждивении. Это распространяется и на родителя-одиночку, получившего 50% квартиры, проданной вследствие развода или в течение жизни в браке не менее чем за 5 лет до подачи просьбы на включение в программу, и других жилищных прав, перечисленных выше, у него не было в течение 6 последних лет.4) инвалиды, прикованные к инвалидному креслу навсегда, (75% и выше признанной Битуах Леуми инвалидности), возраст 21 год и старше, живущие в одиночестве.5) лица с медицинской инвалидностью 50% и старше, получающие пособие “кицват наядут” и “ширутим меюхадим”6) жертвы вражеских действий с инвалидностью 50% пожизненно, получающие пособия жертвам терактов7) инвалиды министерства обороны 50% и выше, получающие пособие от минобороны.Преимущества для местных жителей, если они проживают в данном городе 3 последних года или 4 года из 10 последних лет, и это подтверждается пропиской в МВД. При этом они имеют право участвовать в розыгрышах и в других городах, но только в их городе им дается дополнительное преимущество (в зависимости от условий зонтичного соглашения или соглашения о “Мехир ле-Миштакен”).