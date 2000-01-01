14.06 19:09 MIGnews.com

Иран: Саудовская Аравия спонсирует терроризм в Белуджистане

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Иран, спустя считанные дни после комбинированной кровопролитной атаки в Тегеране обвинил королевство Саудовская Аравия в спонсировании терроризма на территории исламской республики.Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф заявил: “У нас есть разведывательные данные о том, что Саудовская Аравия активно поддерживает терроризм на востоке Ирана, в Белуджистане”.Зариф, выступавший на пресс-конференции в Осло, добавил: “Вооруженные группы, поддерживаемые Саудовской Аравией, используют территорию одного из соседних государств для организации атак в Иране. Всего два месяца назад в результате подобных атак были убиты девять иранских пограничников”. Зариф имел в виду под “соседним государством” Пакистан.