14.06 15:01 MIGnews.com

Член Кнессета возмущен "атакой" в офисе Al-Jazeera

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Депутат-многоженец, член Кнессета от Объединенного Арабского Списка Талаб Абу Арар написал письмо министру внутренней безопасности Израиля Гиладу Эрдану.Абу Арар требует арестовать и предать суду правых активистов Баруха Марзеля и Михаэля Бен-Ари.Марзель и Бен-Ари несколько дней назад явились в офис Al-Jazeera в Иерусалиме и сообщили, что его пора закрывать.Возмущенный Абу Арар пишет: “Крайне-правые активисты Барух Марзель и Михаэль на прошлой неделе вломились в израильское представительство Al-Jazeera. Это - мерзкий, провокационный и неэтичный поступок”.