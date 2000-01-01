14.06 15:20 MIGnews.com

Утвержден законопроект о прекращении выплат террористам

пресс-служба фракции "Еш Атид"



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В среду, 14 июня на пленарном заседании Кнессета большинством голосов (48 - за, 13 – против) был утвержден в предварительном чтении законопроект депутатов от фракции "Еш Атид" предусматривающий сокращение средств, переводимых Израилем Палестинской администрации, на сумму, которую руководство ПНА выплачивает террористам и их семьям. Инициаторами закона выступают депутаты Кнессета Элазар Штерн – генерал-майор запаса, Яаков Пери – экс-глава ШАБАКа и Мики Леви – экс-командующий иерусалимским округом полиции.Согласно законопроекту, государство должно изъять из сумм, переводимых в ПА, ту часть, которую автономия выплачивает террористам и их семьям.Как известно, часть бюджета Палестинской автономии, финансируемого в основном США и ЕС, идет на выплаты террористам, отбывающим наказание в израильских тюрьмах, и на пособия родственникам погибших или раненных во время палестино-израильского конфликта.По оценкам Израиля, палестинская администрация прямо и опосредованно через ООП ежегодно выделяет около 300 миллионов долларов на выплату пособий террористам и их семьям. Это составляет 6%-7% от годового бюджета Палестинской автономии, большая часть которого формируется за счет международной помощи. При этом выплата пособий включена в закон о годовом бюджете автономии."Палестинская автономия в соответствии со своим законом переводит бюджеты террористам и их семьям, и тем самым поощряет убийства израильтян. Финансирование террора – политика, которую ведет ПА, и она не может идти параллельно с мирным процессом", - заявил инициатор законопроекта, депутат Кнессета от фракции "Еш Атид" Элазар Штерн.