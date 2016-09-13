Моше Кахлон о лотерее квартир: “Этот поезд не остановить”
Министр финансов Моше Кахлон (“Кулану”) представил в среду, 14 июня, так называемую “Большую лотерею”: розыгрыш 15 тысяч единиц жилья в 24 населенных пунктах по всей стране для льготников программы “Цена для новосела” ( “Мехир ле-Миштакен”). Речь идет о первой, но не последней массовой лотерее проектируемых квартир среди льготников: следующий массовый розыгрыш запланирован на октябрь 2017 года.
Министр финансов Моше Кахлон, выступая на пресс-конференции, подчеркнул, что перед ним стояла задача - решить копившийся и усугублявшийся много лет жилищный кризис в Израиле, и разработанное специалистами под его руководством решение никак не зависит от возможной смены вектора израильской политики, смены министров и любых других обычно критичных для Израиля аспектов. “Мы проложили рельсы, мы разогнали поезд, и он уже не остановится. И даже если он едет не с той скоростью, с какой нам хотелось бы, он едет быстро. Этот поезд никто не в силах остановить”.
Моше Кахлон подчеркнул, что его основная цель - чтобы все молодые семьи в Израиле, не имеющие жилья, получили возможность приобрести собственную квартиру по доступной цене, на удобных условиях, без необходимости в неподъемном первом взносе и там, где им хочется строить свою жизнь. “Все эти годы нужду молодых людей в собственном жилье эксплуатировали все, кто только мог, - подчеркнул Кахлон. - Подрядчики продавали им квартиры по максимально возможной цене - потому что могли. Мы положили конец спекуляциям с земельными участками, что сделало возможным снижение цены на 20%-30%”. Он также отметил, что массовые розыгрыши квартир в рамках проекта “Мехир ле-Миштакен” влияют на весь рынок недвижимости: молодые семьи выбирают участие в льготных программах, спрос снижается и вслед за ним снижаются цены.
На данном этапе в “Большой лотерее” смогут принять участие лишь первые записавшиеся, “Сидра “Алеф” - речь идет о льготниках, которые подали запрос на получение удостоверения льготника (“теудат закаут”) от министерства строительства до 13.09.2016 года и записался на программу в числе первых 60.000 человек. Многие из этих людей уже участвовали в розыгрышах и не выиграли. Большая лотерея многократно увеличивает их шансы.
В настоящий момент осталось около 45 тысяч льготников первого порядка, не реализовавших еще свое право на льготное жилье. После нынешнего розыгрыша таковых останется лишь 30 тысяч. Цель министра финансов - чтобы квартиры по льготным ценам сумели приобрести все участники программы “Цена для новосела”.
Розыгрыш стартует в полночь в воскресенье, 18.06.17, и продлится четыре недели. Молодые семьи и другие льготники, имеющие право на участие в проекте “Цена для новосела”, смогут записаться на крупнейший розыгрыш квартир в 24 населенных пунктах по всей стране, в 85 различных строительных проектах общим объемом в 15.000 единиц жилья. Программа снизит уровень спроса на жилье и поможет огромному количеству молодых семей приобрести квартиру по цене существенно ниже рыночной.
В рамках большой лотереи будут разыграны 15.000 квартир в следующих населенных пунктах: Хайфа, Ришон ле-Цион, Нетания, Беэр-Шева, Бейт-Шемеш, Герцлия, Модиин, Рамле, Раанана, Рош а-Аин, Явне, Нацрат-Илит, Кирьят-Бялик, Гадера, Офаким, Мигдаль а-Эмек, Кфар-Йона, Тират-Кармель, Атлит, Шломи, Пардесия, Мицпе-Рамон, Мерказ Шапира и Хариш.
Правила участия в розыгрыше идентичны другим розыгрышам программы “Мехир ле-Миштакен”, проходящим по записи на сайте https://dira.moch.gov.il/. Однако в отличие от обычных розыгрышей, большая лотерея позволяет каждому участнику записаться на различные проекты в трех разных населенных пунктах, что увеличит их шансы на выигрыш именно там, где они желают приобрести квартиру. В каждом из трех населенных пунктов можно записаться на один проект.
Запись на розыгрыш большой лотереи будет открыта в течение четырех недель, начиная с полуночи 18.06.17 и заканчивая 09.07.17. Личные сообщения о выигрыше будут разосланы 15 тысячам счастливчиков 14.08.17. Вследствии введения новых механизмов для улучшения процесса, выигравший квартиру сможет прийти и выбрать ее в течение года с момента выигрыша, но не более.
Те же из льготников первого порядка, кому удача в этот раз не улыбнется, уже скоро смогут записаться на следующую большую лотерею на тысячи единиц жилья, которая пройдет в октябре 2017 года. В октябрьской лотерее будут участвовать такие города, как Эйлат, Бейт-Даган, Мевасерет-Цион, Ришон ле-Цион, Рош а-Аин, Модиин и многие другие населенные пункты по всей территории страны.
Как и в других розыгрышах проекта “Цена для новосела”, победители большой лотереи получат возможность приобрести квартиры на десятки процентов дешевле обычных цен на жилье в данном районе, то есть, на сотни тысяч шекелей дешевле. К примеру, в Раанане квартиры проекта “Мехир ле-Миштакен” будут стоить на 400 тысяч шекелей дешевле рыночной цены, в Модиине - на полмиллиона шекелей дешевле аналогичных квартир в этом городе, в Герцлии участники проекта “Цена для новосела” приобретут квартиры со скидкой до 700 тысяч шекелей от рыночной цены, в Гадере стоимость квартиры для выигравших в розыгрыше будет на 340 тысяч тысяч шекелей дешевле рынка, в Нетании размер скидки составит до 300 тысяч шекелей.