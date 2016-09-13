14.06 22:20 MIGnews.com

Моше Кахлон о лотерее квартир: “Этот поезд не остановить”

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Министр финансов Моше Кахлон (“Кулану”) представил в среду, 14 июня, так называемую “Большую лотерею”: розыгрыш 15 тысяч единиц жилья в 24 населенных пунктах по всей стране для льготников программы “Цена для новосела” ( “Мехир ле-Миштакен”). Речь идет о первой, но не последней массовой лотерее проектируемых квартир среди льготников: следующий массовый розыгрыш запланирован на октябрь 2017 года.Министр финансов Моше Кахлон, выступая на пресс-конференции, подчеркнул, что перед ним стояла задача - решить копившийся и усугублявшийся много лет жилищный кризис в Израиле, и разработанное специалистами под его руководством решение никак не зависит от возможной смены вектора израильской политики, смены министров и любых других обычно критичных для Израиля аспектов. “Мы проложили рельсы, мы разогнали поезд, и он уже не остановится. И даже если он едет не с той скоростью, с какой нам хотелось бы, он едет быстро. Этот поезд никто не в силах остановить”.Моше Кахлон подчеркнул, что его основная цель - чтобы все молодые семьи в Израиле, не имеющие жилья, получили возможность приобрести собственную квартиру по доступной цене, на удобных условиях, без необходимости в неподъемном первом взносе и там, где им хочется строить свою жизнь. “Все эти годы нужду молодых людей в собственном жилье эксплуатировали все, кто только мог, - подчеркнул Кахлон. - Подрядчики продавали им квартиры по максимально возможной цене - потому что могли. Мы положили конец спекуляциям с земельными участками, что сделало возможным снижение цены на 20%-30%”. Он также отметил, что массовые розыгрыши квартир в рамках проекта “Мехир ле-Миштакен” влияют на весь рынок недвижимости: молодые семьи выбирают участие в льготных программах, спрос снижается и вслед за ним снижаются цены.На данном этапе в “Большой лотерее” смогут принять участие лишь первые записавшиеся, “Сидра “Алеф” - речь идет о льготниках, которые подали запрос на получение удостоверения льготника (“теудат закаут”) от министерства строительства до 13.09.2016 года и записался на программу в числе первых 60.000 человек. Многие из этих людей уже участвовали в розыгрышах и не выиграли. Большая лотерея многократно увеличивает их шансы.В настоящий момент осталось около 45 тысяч льготников первого порядка, не реализовавших еще свое право на льготное жилье. После нынешнего розыгрыша таковых останется лишь 30 тысяч. Цель министра финансов - чтобы квартиры по льготным ценам сумели приобрести все участники программы “Цена для новосела”.Розыгрыш стартует в полночь в воскресенье, 18.06.17, и продлится четыре недели. Молодые семьи и другие льготники, имеющие право на участие в проекте “Цена для новосела”, смогут записаться на крупнейший розыгрыш квартир в 24 населенных пунктах по всей стране, в 85 различных строительных проектах общим объемом в 15.000 единиц жилья. Программа снизит уровень спроса на жилье и поможет огромному количеству молодых семей приобрести квартиру по цене существенно ниже рыночной.В рамках большой лотереи будут разыграны 15.000 квартир в следующих населенных пунктах: Хайфа, Ришон ле-Цион, Нетания, Беэр-Шева, Бейт-Шемеш, Герцлия, Модиин, Рамле, Раанана, Рош а-Аин, Явне, Нацрат-Илит, Кирьят-Бялик, Гадера, Офаким, Мигдаль а-Эмек, Кфар-Йона, Тират-Кармель, Атлит, Шломи, Пардесия, Мицпе-Рамон, Мерказ Шапира и Хариш.Правила участия в розыгрыше идентичны другим розыгрышам программы “Мехир ле-Миштакен”, проходящим по записи на сайте https://dira.moch.gov.il/. Однако в отличие от обычных розыгрышей, большая лотерея позволяет каждому участнику записаться на различные проекты в трех разных населенных пунктах, что увеличит их шансы на выигрыш именно там, где они желают приобрести квартиру. В каждом из трех населенных пунктов можно записаться на один проект.Запись на розыгрыш большой лотереи будет открыта в течение четырех недель, начиная с полуночи 18.06.17 и заканчивая 09.07.17. Личные сообщения о выигрыше будут разосланы 15 тысячам счастливчиков 14.08.17. Вследствии введения новых механизмов для улучшения процесса, выигравший квартиру сможет прийти и выбрать ее в течение года с момента выигрыша, но не более.Те же из льготников первого порядка, кому удача в этот раз не улыбнется, уже скоро смогут записаться на следующую большую лотерею на тысячи единиц жилья, которая пройдет в октябре 2017 года. В октябрьской лотерее будут участвовать такие города, как Эйлат, Бейт-Даган, Мевасерет-Цион, Ришон ле-Цион, Рош а-Аин, Модиин и многие другие населенные пункты по всей территории страны.Как и в других розыгрышах проекта “Цена для новосела”, победители большой лотереи получат возможность приобрести квартиры на десятки процентов дешевле обычных цен на жилье в данном районе, то есть, на сотни тысяч шекелей дешевле. К примеру, в Раанане квартиры проекта “Мехир ле-Миштакен” будут стоить на 400 тысяч шекелей дешевле рыночной цены, в Модиине - на полмиллиона шекелей дешевле аналогичных квартир в этом городе, в Герцлии участники проекта “Цена для новосела” приобретут квартиры со скидкой до 700 тысяч шекелей от рыночной цены, в Гадере стоимость квартиры для выигравших в розыгрыше будет на 340 тысяч тысяч шекелей дешевле рынка, в Нетании размер скидки составит до 300 тысяч шекелей.