Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com












flickr/Prime Minister of Israel 14.06 14:21   MIGnews.com

Биньямин Нетаниягу отправляется с визитом в Грецию

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу отправляется в среду, 14 июня, в Салоники, где состоится третья израильско-греческая межправительственная встреча (G2G) и третья трёхсторонняя встреча лидеров Израиля, Греции и республики Кипр.

В сопровождающую премьер-министра делегацию входят Юваль Штайниц, Офир Акунис и Эли Коэн. Министры примут участие в межправительственной встрече (G2G) и подписании соглашений.

Премьер-министр проведет встречу с премьер-министром Греции Алексисом Ципрасом и встречу с президентом Кипра Никосом Анастасиадисом.

По окончании этих встреч лидеры Израиля, Греции и Кипра сделают совместное заявление о сотрудничестве в области энергетики, связи, экологии, инноваций и научных исследований.

Затем состоится трилатеральная встреча лидеров государств, министров и членов делегаций. Основной вопрос повестки дня встречи – экономический рост на основе инноваций и предпринимательства.

Целью межправительственных консультаций и трёхсторонней встречи является продолжение формирования и укрепления стратегического сотрудничества между Грецией, Израилем и Кипром, а также обсуждение региональных и стратегических вопросов.

В ходе визита премьер-министр Нетаниягу примет участие в церемонии, посвященной созданию музея Катастрофы в Салониках, и в церемонии, на которой премьер-министр Греции передаст благодарственное письмо Израилю от руководителей общины острова Кефалония за помощь израильского военного флота во время землетрясения в 1953 году. Корабли ВМФ Израиля прибыли первыми на помощь населению острова.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
15:20
Утвержден законопроект о прекращении выплат террористам
15:01
Член Кнессета возмущен "атакой" в офисе Al-Jazeera
14:52
Террорист-смертник убил 9 членов "Талибан" в Афганистане
14:02
Арестован полицейский, подозреваемых в растлении 6-летней
13:25
Сделку между Мэй и DUP отложат из-за пожара в Лондоне
13:13
"Большая лотерея": в Израиле разыгрывают 15 тысяч квартир
13:01
Гренфелл Тауэр: пожарные дошли до 21-го этажа
12:55
Красный Полумесяц обвинил ХАМАС в военных преступлениях
12:19
Мэр Лондона "обеспокоен" безопасностью многоэтажек
12:13
Израиль: нам неизвестно о прекращении выплат террористам
11:53
Пожар в Лондоне: есть погибшие
11:48
Шели Яхимович сравнила израильских мужей с террористами
10:57
Катарский риал упал до 11-летнего минимума
10:22
Пожар в Лондоне: в больницы доставили 30 пострадавших
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus