14.06 14:21 MIGnews.com

Биньямин Нетаниягу отправляется с визитом в Грецию

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу отправляется в среду, 14 июня, в Салоники, где состоится третья израильско-греческая межправительственная встреча (G2G) и третья трёхсторонняя встреча лидеров Израиля, Греции и республики Кипр.В сопровождающую премьер-министра делегацию входят Юваль Штайниц, Офир Акунис и Эли Коэн. Министры примут участие в межправительственной встрече (G2G) и подписании соглашений.Премьер-министр проведет встречу с премьер-министром Греции Алексисом Ципрасом и встречу с президентом Кипра Никосом Анастасиадисом.По окончании этих встреч лидеры Израиля, Греции и Кипра сделают совместное заявление о сотрудничестве в области энергетики, связи, экологии, инноваций и научных исследований.Затем состоится трилатеральная встреча лидеров государств, министров и членов делегаций. Основной вопрос повестки дня встречи – экономический рост на основе инноваций и предпринимательства.Целью межправительственных консультаций и трёхсторонней встречи является продолжение формирования и укрепления стратегического сотрудничества между Грецией, Израилем и Кипром, а также обсуждение региональных и стратегических вопросов.В ходе визита премьер-министр Нетаниягу примет участие в церемонии, посвященной созданию музея Катастрофы в Салониках, и в церемонии, на которой премьер-министр Греции передаст благодарственное письмо Израилю от руководителей общины острова Кефалония за помощь израильского военного флота во время землетрясения в 1953 году. Корабли ВМФ Израиля прибыли первыми на помощь населению острова.