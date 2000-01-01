14.06 13:25 MIGnews.com

Сделку между Мэй и DUP отложат из-за пожара в Лондоне

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Сделка между Демократической партии (DUP) Северной Ирландии и премьер-министром Великобритании Терезы Мэй может быть отложена до следующей недели после пожара в жилом квартале в центре Лондона, в результате которого погибли несколько человек в среду, 14 июня, как сообщает BBC.Средства массовой информации сообщили о сделке, в результате которой DUP окажет поддержку правительству меньшинства Мэй. ВВС сообщает, что теперь этого не произойдет, что может стать задержкой в переговорах по Brexit."Сделка между DUP и правительством может быть отложена до следующей недели из-за последствий #grenfelltower и дневных обязательств обоих лидеров", - сообщил журналист ВВС Норман Смит в Twitter.