14.06 11:48 MIGnews.com

Шели Яхимович сравнила израильских мужей с террористами

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Депутат Кнессета Шели Яхимович, потерпевшая поражение в ходе выборов на пост главы Гистадрута нашла себе новое занятие - и организовала “протест в социальных сетях” в связи с убийствами женщин в Израиле.Яхимович указала на то, что с начала года в Израиле убиты 14 женщин. Яхимович инициировала “протест против безразличия публики” относительно данного феномена.Соответствующие твиты выходят с хэштагом “когда меня убьют”. В одном из первых Яхимович сообщает: “Представьте себе, что четыре женщины были убиты не их мужьями, а террористами - тут было началось - чрезвычайное положение, развертывание сил и серьезные пресс-конференции”.За неделю четыре женщины были убиты в Израиле: Оделия Бахар была убита Барухом Индигом в Эйлате, Генриэтта Кара была убита тремя родственниками в Рамле, Майя Горен была убита мужем в Бат-Яме и Далия Барух была убита мужем в отеле в Тель-Авиве.Яхимович требует объявить “чрезвычайное положение” и созывает демонстрацию протеста на Кикар Хабима в Тель-Авиве в 8 часов вечера 14 июня.