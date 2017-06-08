Эффект домино: экономика Катара проседает под санкциями
Несмотря на непрекращающийся поток оптимистических заявлений из Дохи, экономическая блокада, организованная Саудовской Аравией, оказывает сильнейшее воздействие на непокорный эмират.
Почта ОАЭ прекратила обслуживание любых катарских посылок и переводов. Это привело не только к ожидаемому хаосу, но и к тому, что глобальная служба UPS отказалась от обслуживания катарского направления.
В результате сухопутной блокады ОАЭ и прекращения работы с катарскими банками в Катаре - жесткий дефицит наличной валюты, которую не могут ввезти через закрытые сухопутные пограничные терминалы.
Банки ОАЭ прекратили свое участие в торгах в Катаре, что резко замедлило оборот финансовой системы. Между тем, часть западных банков продолжают действовать в Катаре в обычном режиме, опасаясь потерять многомиллиардные контракты. Другие западные банки, однако, прекратили межбанковские операции и кредитование в Катаре, и лишь обслуживают существующие бизнесы.
Катарские интернет-ресурсы наполнены объявлениями о срочной продаже автомобилей престижных марок.
Четвертый по величине морской перевозчик в мире - китайская компания COSCO Shipping Lines объявила о прекращении обслуживания Катара. Причиной названа “политическая неопределенность”. Два других гиганта перевозок - компании ZIM и Maersk Line испытывают сильнейшие трудности с перевозкой через Катар, в связи с закрытием для катарских грузов порта Джебель Али в ОАЭ.
Катар является вторым по величине производителем гелиума в мире. Он был вынужден закрыть оба своих завода по производству гелиума. Владелец, государственный концерн Qatar Petroleum сообщил, что причиной является закрытие сухопутного маршрута экспорта через ОАЭ. Китай производит около 57 миллионов кубометров гелиума в год и удовлетворяет 25% мировой потребности в гелиуме. Гелиум используется в сканерах MRI, для охлаждения сложных инструментов в спутниках на орбите и для наполнения воздушных шаров.
Пакистан заявил о замораживании работ по строительству трубопровода Гвадар-Навабшах. По газопроводу должен был идти LNG газ из Катара. Газопровод являлся альтернативой ирано-пакистанскому газопроводу, против строительства которого выступали Соединенные Штаты. Причиной замораживания проекта названы “высокие издержки”. Согласно первоначальному соглашению, достигнутому во время январского визита эмира Катара шейха Тамима а-Тани в Исламабад, стоимость газопровода должна была составить два миллиарда долларов.
В подобных условиях у Катара, отрезанного от своей естественной среды нет особых вариантов выжить – кроме как рассчитывать на поддержку Ирана, с которым он разрабатывает газовое месторождение Северное Поле и своего идеологического сожителя – Турции. Подробно об этом можно прочитать в материале "Некоторые аспекты экономической войны с Катаром". При этом следует учесть, что речь идет о выживании на уровне о котором у жителей эмирата - самого богатого государства планеты, нет представления, и который был уделом миллионов иностранных рабочих - современных рабов, на которых и держится экономика Катара. Согласятся ли богатые арабские кланы терпеть трудности и невзгоды ради “независимости” своего эмира - открытый вопрос.