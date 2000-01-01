14.05 07:31 MIGnews.com

Перевод посольства в Иерусалим: ЛАГ осудила заявления турок

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Пресс-представитель Арабской Лиги Махмуд Афифи осудил заявление министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу о переводе американского посольства в Иерусалим.Министр посетовал на “упадок и колебания” в мусульманском мире, в особенности, среди членов Арабской Лиги относительно переноса посольства.Чавушоглу заявил: “Мы должны занять общую позицию против неправильного решения. Мы видим некоторые колебания в Арабской Лиге, что является ошибкой”.Пресс-секретарь Афифи выразил “сожаление в связи с тем, что Турция продолжает настаивать на том, чтобы выставлять Арабскую Лигу в негативном свете”.Афифи заявил: “Те, кто издает воинственные крики в связи с палестинской проблемой, должен выражать более сбалансированные взгляды и признать те интенсивные усилия, которые предпринимает Арабская Лига в данном направлении”.Афифи подчеркнул: “Подобные заявления, определенно, не служат цели установления нормальных отношений между Арабской Лигой и Турцией”.