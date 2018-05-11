До и после: снимки атакованных иранских объектов

Новые спутниковые снимки международного аэропорта Дамаска демонстрируют масштабный ущерб, причиненный иранской военной инфраструктуре в результате израильских ударов в ночь на 10 мая.
Имиджи, предоставленные компанией ImageSat International (ISI), показывают, что полностью уничтожено складское здание площадью и оставлен командный пункт, известный как “Стеклянный Дом”.
Израиль нанес удар по 50 иранским целям в Сирии, после того, как корпус стражей исламской революции организовал обстрел Голанских высот 20 ракетами.
Несколько месяцев назад у “Стеклянного Дома” постоянно стояли автобусы и грузовики, но в конце минувшей недели объект был эвакуирован и поблизости не наблюдается никакой активности.
По данным Сирийской Обсерватории Прав Человека, в результате израильских атак убиты 27 военнослужащих, включая 21 иностранного наемника. ЦАХАЛ атаковал 50 иранских целей, расположенных в 16 различных районах Сирии.
Были атакованы разведывательные иранские базы в Сирии - Тель-Калиб, Тель-Гарба, Тель-Магдад и Тель Наби Йуша.
В дополнение к этому атакован иранский военный центр в аль-Кисвех и несколько иранских центров логистики. Один из них располагался в 10 километрах от Дамаска. На базе размещались штабы, ангары , заправочная станция и цехи.
Кроме того, ВВС ЦАХАЛа отомстили за сбитый сирийцами три месяца назад истребитель F-16, атаковав зенитные батареи СА-22, СА-17, СА-2, а также радары, пусковые установки и ракеты-перехватчики. Речь идет о модернизированных системах, часть из которых является мобильными, что затрудняет их идентификацию и уничтожение.
Источники в ЦАХАЛе заявили, что с ПВО Сирии “сведены счеты”. Атакованные системы - российского производства, но находились на вооружении сирийской армии и обслуживались сирийскими расчетами. Российское министерство обороны утверждает, что в атаках принимали участие 28 израильских истребителей, выпустивших 60 ракет, половина из которых якобы перехвачена сирийцами.
Между тем, пресса “Оси Сопротивления” превратила позорные разгром в “великую победу”, в результате которой создан новый баланс сил”. СМИ Ирана, “Хизбаллы” и Сирии публикует фейковые новости о том, что в результате ракетных атак уничтожены несколько баз ЦАХАЛа, а население Израиля в панике покидает страну. Подробнее об этом можно прочитать в материале "День Победы на Голанских высотах".