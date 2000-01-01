15.05 09:51 MIGnews.com

Нетаниягу: Каждая страна обязана защищать свои границы

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Израиль имеет право защищать собственные границы от нарушителей, заявил премьер-министр Еврейского государства Биньямин Нетаниягу.Таким образом он вступился за применение израильскими солдатами боевых патронов против палестинцев во время столкновений у забора безопасности между Израилем и сектором Газа."Каждая страна обязана защищать свои границы. Террористическая организация ХАМАС заявляет, что намерена уничтожить Израиль, и для этой цели она отправляет тысячи людей на прорыв пограничного забора. Мы продолжим решительно защищать наш суверенитет и наших граждан", - заявил глава правительства.