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Нетаниягу: Каждая страна обязана защищать свои границы | Фото: Israel Defense Forces/Flickr15.05 09:51   MIGnews.com

Нетаниягу: Каждая страна обязана защищать свои границы

Израиль имеет право защищать собственные границы от нарушителей, заявил премьер-министр Еврейского государства Биньямин Нетаниягу.

Таким образом он вступился за применение израильскими солдатами боевых патронов против палестинцев во время столкновений у забора безопасности между Израилем и сектором Газа.

"Каждая страна обязана защищать свои границы. Террористическая организация ХАМАС заявляет, что намерена уничтожить Израиль, и для этой цели она отправляет тысячи людей на прорыв пограничного забора. Мы продолжим решительно защищать наш суверенитет и наших граждан", - заявил глава правительства.
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