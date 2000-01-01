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Из-за Газы: Южная Африка отзывает посла из Израиля 14.05 21:46   MIGnews.com

Из-за Газы: Южная Африка отзывает посла из Израиля

Южно-Африканская Республика отзывает своего посла в Израиле "до дальнейшего уведомления". Таким образом, Претория выразила протест против гибели 52 палестинских демонстрантов на границе сектора Газа с Еврейским государством.

"Правительство Южной Африки самым решительным образом осуждает последнее проявление насильственной агрессии израильских вооруженных сил вдоль границы с Газой, что привело к гибели более 40 гражданских лиц", - говорится в заявлении Департамента международных отношений и сотрудничества МИДа ЮАР.

"Учитывая то, как неизбирательно и грубо напал Израиля, правительство Южной Африки приняло решение отозвать посла Сису Нгомбане до дальнейшего уведомления. Решение вступает в силу немедленно", - говорится в заявлении.

Несмотря на то, что Израиль официально покинул палестинский анклав 2005 году, Претория призвала Еврейское государство "выйти из сектора Газа и положить конец насильственным и разрушительным вторжениям на палестинские территории".

Это заявление озадачило министерство иностранных дел Израиля – во внешнеполитическом ведомстве утверждают, что не получали никаких уведомлений по этому поводу.

"На данный момент официального уведомления об отзыве посла не поступало", - говорят в МИДе.
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