Rambler's Top100








Опросы




Nakonu.com









Фото из архива 15.05 08:19   MIGnews.com

Каталония обрела нового лидера

Главой Женералитета Каталонии с приемуществом в один голос избрали Хоакима Торра.

На голосовании, прошедшем 14 мая, "за" кандидатуру Торре выступили 66 депутатов, "против" - 65. Это был второй тур голосования, в первом политика избрали с идентичным результатом.

Формально Торра не относится к какой-либо политической партии, однако является близким другом бывшего главы региона, Карлеса Пучдемона и не скрывает этого. Как сообщили на "Корреспондент.net", перед голосованием Торра назвал Пучдемона "легитимным главой" и обещал продолжать развивать Каталонию в том же направлении - вести к независимости.

Ранее политик был замечен во множестве сепаратистских оргинизаций.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
08:31
Эр-Рияд не против перемещения посольства США в Иерусалим
08:06
США не допустили создания комиссии ООН по Газе
07:46
Египет осуждает Израиль
07:37
Чудо в Газе: началась стрельба и "инвалид" побежал  
07:23
В столкновениях на границе ранен сын Исмаила Ханийе
07:10
ХАМАС и "Хизбалла" организуют марш на границе Ливана
06:41
Турецкие демонстранты осадили посольство Израиля в Анкаре
06:37
Источник: известен состав нового правительства РФ
05:36
Сирия начала восстановление - открыта главная трасса
04:24
Австралиец стал миллионером за неделю
03:32
Далай-Лама представил лекарство от депрессии
01:19
Американский журнал сравнил лимузины Трампа и Путина
00:15
Поврежден портрет Пикассо стоимостью $70 млн
22:12
В Австралии могут ввести цифровые права для водителей
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus