Каталония обрела нового лидера

Главой Женералитета Каталонии с приемуществом в один голос избрали Хоакима Торра.
На голосовании, прошедшем 14 мая, "за" кандидатуру Торре выступили 66 депутатов, "против" - 65. Это был второй тур голосования, в первом политика избрали с идентичным результатом.
Формально Торра не относится к какой-либо политической партии, однако является близким другом бывшего главы региона, Карлеса Пучдемона и не скрывает этого. Как сообщили на "Корреспондент.net", перед голосованием Торра назвал Пучдемона "легитимным главой" и обещал продолжать развивать Каталонию в том же направлении - вести к независимости.
Ранее политик был замечен во множестве сепаратистских оргинизаций.