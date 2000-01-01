К своему почетному должностному списку депутат Кнессета от "Сионистского лагеря" Нахман Шай решил добавить еще и статус градоначальника израильской столицы.
За свою карьеру он занимал немало высокопоставленных должностей – пресс-секретаря Армии обороны Израиля, руководителя радио Галей ЦАХАЛ, председателя 2-го канала ИТВ, директора Еврейских федераций Северной Америки и многие другие.
Но в интервью для Jerusalem Post Шай признался, что в ноябре он решил баллотироваться на пост мэра Иерусалима и уже попросил свою партию "Авода" способствовать этому.
Эту работу он считает "как ни глянь, одной из самых увлекательных и важных", потому что Иерусалим является "микрокосмом палестино-израильского конфликта".
"Я считаю, что нам нужно развивать Иерусалим. Работы на этом поприще – хоть отбавляй. Этот город – единственный, в котором объединены так много разных общин и религий. Я очень привязан к этому особенному городу, который так много значит", - утверждает депутат.
Нахман Шай считает, что при нынешнем руководстве Иерусалим "стал хуже по всем параметрам".
"Город нищает. Его жители – самые бедные в стране. Тысячи евреев покидают город, что меняет пропорцию евреев и арабов. Через 20 лет там будет большинство арабов, что очень опасно для столицы Израиля", - говорит он.
Нахман Шай категорически против разделения Иерусалима, выступая, скорее, за некую "договоренность" о его совместном руководстве. В то же время он считает пустой тратой времени разговоры об отделении от города арабских деревень.
Кроме того, политик оценил признание Дональдом Трампом Иерусалима столицей Еврейского государства, поставив это решение в один ряд с признанием Гарри Трумэном Государства Израиль в 1948 году.
"Я благодарен Трампу. Когда Америка что-либо поддерживает, к ней присоединяются и другие страны. Пусть и не сразу. У этого вопроса есть много преимуществ и огромное значение. Я уверен, что в конце концов, это укрепит положение Израиля и Иерусалима", - уверен Шай, воздав должное за случившееся премьер-министру Биньямину Нетаниягу.
Сам себя он отказывается считать кандидатом от левых, обещая создать аполитичный список для городского совета с представителями всех основных слоев населения города. При этом он уже провел десятки встреч с представителями ортодоксов, чтобы заручиться их поддержкой.
Напомним, что, как уже сообщалось, нынешний мэр столицы Нир Баркат не станет выдвигать свою кандидатуру на третий срок. Взамен он будет баллотироваться в Кнессет по списку партии "Ликуд".