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Лапид: мир должен принять факт, Иерусалим - столица Израиля 14.05 20:07   MIGnews.com

Лапид: мир должен принять факт, Иерусалим - столица Израиля

Лидер партии "Еш Атид" Яир Лапид выступил сегодня (14 мая) на пленарном заседании Кнессета, посвященному Дню Иерусалима. В своей речи Лапид отметил, что сегодня исторический день для всей страны, поздравил главу правительства с огромным достижением: переносом посольства США в Иерусалим и призвал мировое сообщество последовать примеру американцев.

"На расстоянии нескольких десятков километров Израиль пережил сегодня минуты радости и печали. В секторе Газа наши солдаты сражались с террористической организацией, которая использует женщин и детей в качестве живых щитов. В Иерусалиме, в то же самое время, Израиль праздновал историческое событие – открытие посольства США.

У меня есть немало разногласий с премьер-министром, но проделанная им огромная работа в вопросе о переносе посольства США в Иерусалим – однозначно заслуживает самой высокой оценки и уважения. И я благодарю президента США Дональда Трампа за его мужественные действия и приверженность интересам Израиля: за решение выйти из ядерного соглашения с Ираном и за перенос посольства.

В прошлом месяце у меня были официальные встречи с членами Бундестага, на которых я призвал германских коллег последовать примеру США - перенести посольство в Иерусалим. То же самое я говорю на встречах с другими иностранными политиками и дипломатами. И если остальные депутаты Кнессета последуют моему примеру, и при каждом случае будут настаивать на признании Иерусалима столицей Израиля и переносе сюда посольств – это произойдет. И я призываю всех наших друзей со всего мира, но особенно Германию, Британию и Францию, пойти по стопам США: выйти из ядерного соглашения с Ираном и перенести посольства в Иерусалим. Пришло время признать, что ядерное соглашение было огромной ошибкой и принять тот факт, что спустя тысячи лет евреи вернулись в свою историческую столицу – единый и неделимый Иерусалим. И я хочу сказать нашим врагам – ХАМАСу в Газе, Ирану, Хезболле, президенту Турции Эдрогану: не пугайте нас. Мы не отступим и не испугаемся. Ваши угрозы и антисемитские выходки на нас действуют точно наоборот: мы становимся только сильней.

Иерусалим – наш, большой и единый. И в нем живет народ – большой и единый. Иерусалим – это не просто место, это идея. Это не просто земля и здания, в нем сконцентрирована вся еврейская история. Иерусалим – это сердце нации.

И неспроста, именно в тот день, когда в Иерусалиме проходит торжественное мероприятие по случаю переноса посольства США, в секторе Газа в очередной раз посягают на наш суверенитет. Ни одно государство в мире не согласиться на то, что сотни террористов пытались прорваться на их территорию. Наша армия реагирует решительно и мощно, так, как и должна. И я хочу выразить свою поддержку нашим силам безопасности, солдатам ЦАХАЛа, которые обеспечивают безопасность на всех наших границах, в Иудеи и Самарии, а также в Иерусалиме", - подчеркнул в своем выступлении лидер партии "Еш Атид" Яир Лапид.

пресс-служба фракции "Еш Атид"
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