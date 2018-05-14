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Фото из архива 15.05 06:37   MIGnews.com

Источник: известен состав нового правительства РФ

Источник РИА Новости в парламенте сообщил, что после смены нынешнего правительства на своиз постах останутся министр обороны Сергей Шойгу и министр иностранных дел Сергей Лавров.

"Гордеев и Силуанов, скорее всего, будут совмещать посты вице-премьеров и министров", - передали слова источника в агентстве.

Также по словам информатора, исполняющий обязанности министра промышленности и торговли Денис Мантуров вероятнее всего также останется на своей должности, а вот исполняющий обязанности министра транспорта Максим Соколов, исполняющий обязанности министра сельского хозяйства Александр Ткачев, исполняющий обязанности министра по делам Открытого правительства Михаил Абызов покинут свои должности.

После инаугурации президента Владимира Путина, которая прошла 7 мая, им на пост премьер-министра вновь был выдвинут Дмитрий Медведев, а 8 мая он был утвержден на должности Кабинетом Министров.
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