14.05 19:00 MIGnews.com

Видео: Полиция Израиля повалила на землю депутата Захалку

מהומות השגרירות | ח"כ ג'מאל זחאלקה בעימות עם שוטרים במהלך הפגנה נגד העברת השגרירות בירושלים @samiaah10 pic.twitter.com/N0NfErJMIo — חדשות עשר (@news10) 14 мая 2018 г.

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Сотрудники израильской полиции задержали 14 участников демонстрации против перемещения американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим, которая 14 мая прошла в израильской столице.Как сообщили в пресс-службе правоохранительных органов, задержанные "не соблюдали условия, согласованные между протестующими и полицией".По данным "Аруц Шевы", сотни арабов и сторонников левого лагеря собрались в иерусалимском районе Арнона, в котором будет расположено новое посольство. Они выкрикивали "Аллах Акбар" и размахивали флагами Палестинской администрации и Организации освобождения Палестины.Среди участников собрались и представители Объединенного арабского списка в Кнессете.В какой-то момент между ними и силовиками начались столкновения, одним из участников стал депутат-араб Джамаль Захалка.