Видео: Полиция Израиля повалила на землю депутата Захалку

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Сотрудники израильской полиции задержали 14 участников демонстрации против перемещения американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим, которая 14 мая прошла в израильской столице.
Как сообщили в пресс-службе правоохранительных органов, задержанные "не соблюдали условия, согласованные между протестующими и полицией".
По данным "Аруц Шевы", сотни арабов и сторонников левого лагеря собрались в иерусалимском районе Арнона, в котором будет расположено новое посольство. Они выкрикивали "Аллах Акбар" и размахивали флагами Палестинской администрации и Организации освобождения Палестины.
Среди участников собрались и представители Объединенного арабского списка в Кнессете.