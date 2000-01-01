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Видео: Полиция Израиля повалила на землю депутата Захалку 14.05 19:00   MIGnews.com

Видео: Полиция Израиля повалила на землю депутата Захалку

Сотрудники израильской полиции задержали 14 участников демонстрации против перемещения американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим, которая 14 мая прошла в израильской столице.

Как сообщили в пресс-службе правоохранительных органов, задержанные "не соблюдали условия, согласованные между протестующими и полицией".

По данным "Аруц Шевы", сотни арабов и сторонников левого лагеря собрались в иерусалимском районе Арнона, в котором будет расположено новое посольство. Они выкрикивали "Аллах Акбар" и размахивали флагами Палестинской администрации и Организации освобождения Палестины.

Среди участников собрались и представители Объединенного арабского списка в Кнессете.


В какой-то момент между ними и силовиками начались столкновения, одним из участников стал депутат-араб Джамаль Захалка.
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