Нетаниягу: Президент Трамп творит историю

Приняв решение о перемещении американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим президент Дональд Трамп навсегда войдет в историю, считает премьер-министр Еврейского государства Биньямин Нетаниягу.
"У нас нет лучших друзей", - сказал он на церемонии открытия новой дипмиссии, поблагодарив всех участников мероприятия, отдельно выделив президентских зятя и дочь Джареда Кушнера и Иванку Трамп.
"Какой славный день! Запомните этот миг! Он войдет в историю. Президент Трамп, сотворив историю, вошел в нее. Все мы тронуты до глубины души и глубоко благодарны", - добавил глава правительства по-английски, после чего перешел на иврит.
Нетаниягу назвал переезд посольства днем "который на протяжении поколений будет высечен в нашей национальной памяти".
"Сегодня мы собирались здесь в этот исторический для этого города день, который – я это знаю – займет свое место наряду с другими важными решениями в истории. Спасибо, президент Трамп за то, что у вас хватило смелости выполнить свое обещание", - добавил он под аплодисменты.
Кроме Еврейского государства, это прекрасный день для Америки и всего остального мира, уверен Биньямин Нетаниягу.
"Мир может быть основа только на правде. А правда заключается в том, что Иерусалим был и всегда будет столицей еврейского народа и Еврейского государства", - констатировал он.
Напоследок он напомнил о том, что именно в этот миг, когда небожители находятся на открытии посольства, израильские солдаты защищают мир и покой обычных граждан, охраняя границу с сектором Газа.