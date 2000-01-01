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Нетаниягу: Президент Трамп творит историю | Фото: U.S. Embassy Jerusalem/Flickr14.05 18:06   MIGnews.com

Нетаниягу: Президент Трамп творит историю

Приняв решение о перемещении американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим президент Дональд Трамп навсегда войдет в историю, считает премьер-министр Еврейского государства Биньямин Нетаниягу.

"У нас нет лучших друзей", - сказал он на церемонии открытия новой дипмиссии, поблагодарив всех участников мероприятия, отдельно выделив президентских зятя и дочь Джареда Кушнера и Иванку Трамп.

"Какой славный день! Запомните этот миг! Он войдет в историю. Президент Трамп, сотворив историю, вошел в нее. Все мы тронуты до глубины души и глубоко благодарны", - добавил глава правительства по-английски, после чего перешел на иврит.

Нетаниягу назвал переезд посольства днем "который на протяжении поколений будет высечен в нашей национальной памяти".

"Сегодня мы собирались здесь в этот исторический для этого города день, который – я это знаю – займет свое место наряду с другими важными решениями в истории. Спасибо, президент Трамп за то, что у вас хватило смелости выполнить свое обещание", - добавил он под аплодисменты.

Кроме Еврейского государства, это прекрасный день для Америки и всего остального мира, уверен Биньямин Нетаниягу.

"Мир может быть основа только на правде. А правда заключается в том, что Иерусалим был и всегда будет столицей еврейского народа и Еврейского государства", - констатировал он.

Напоследок он напомнил о том, что именно в этот миг, когда небожители находятся на открытии посольства, израильские солдаты защищают мир и покой обычных граждан, охраняя границу с сектором Газа.
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