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Ривлин благодарит Трампа на переезд посольства | Фото: Ави Охайон, GPO14.05 17:38   MIGnews.com

Ривлин благодарит Трампа за переезд посольства

Евреи никогда не забывали и никогда не забудут Иерусалим, который в течение трех тысячелетий оставался их столицей, заявил президент Реувен Ривлин на церемонии открытия посольства США и Святом городе.

"Следует время от времени напоминать об очевидном. Иногда об этом даже можно писать", - отметил он.

Глава государства заверил собравшихся в том, что Израиль равноценно относится ко всем жителям Иерусалима – как к евреям, так и к арабам. Сам город он назвал "микрокосмом нашей – евреев и арабов – способности к сосуществованию".

Также Ривлин напомнил о том, что большинство кандидатов в президенты США обещали переместить посольство из Тель-Авива, но никто из них этого не делал.

"Наконец, у нас появился лидер, который обещал это и выполнил свое обещание", - сказал он под аплодисменты.

"Президент Трамп, израильский народ благодарит вас за то, что вы сдержали свое слово, за ваше мужество, за вашу решимость и за вашу твердую, непоколебимую поддержку Государства Израиль. Мы надеемся и ждем, что другие страны последуют вашему примеру и вашему руководству. Мы будем и впредь оборонять Иерусалим как город мира, как обитель для всех верующих", - резюмировал президент.=
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