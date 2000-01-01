Президент Грузии: страна на грани гражданской войны
Президент Грузии Георгий Маргвелашвили прокомментировал события на улицах Тбилиси в связи с массовыми столкновениями, которые начались после рейдов спецназа в ночные клубы.
"Как можно за несколько часов сделать так, чтобы дойти до той точки, чтобы оказаться почти на грани гражданского противостояния?", - передали слова президента страны на RT.
В связи с массовыми протестояниями, президент заявил "эти дни общество видело полный крах как политических, так и административных действий и целый ряд ошибок, который начался и потом продолжался рейдом или спецоперацией".
И подчеркнул, что власть намерена "сохранить одновременно свободу слова и выражения и в то же время сохранить и соблюдать порядок как на улицах столицы, так и в общественно-политическом процессе".
Стллкновения горожан и полиции на улицах Тбилиси продолжаются с тех пор, как в ночь на 12 мая в одином из местных ночных клубов была проведена спецоперация по нейтрализации восьми наркоторговцев.