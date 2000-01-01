Rambler's Top100








Опросы




Nakonu.com









Фото из Twitter: avaza1972 14.05 17:09   MIGnews.com

Президент Грузии: страна на грани гражданской войны

Президент Грузии Георгий Маргвелашвили прокомментировал события на улицах Тбилиси в связи с массовыми столкновениями, которые начались после рейдов спецназа в ночные клубы.

"Как можно за несколько часов сделать так, чтобы дойти до той точки, чтобы оказаться почти на грани гражданского противостояния?", - передали слова президента страны на RT.

В связи с массовыми протестояниями, президент заявил "эти дни общество видело полный крах как политических, так и административных действий и целый ряд ошибок, который начался и потом продолжался рейдом или спецоперацией".

И подчеркнул, что власть намерена "сохранить одновременно свободу слова и выражения и в то же время сохранить и соблюдать порядок как на улицах столицы, так и в общественно-политическом процессе".
Фото из Twitter: OlegPanfilov7
Стллкновения горожан и полиции на улицах Тбилиси продолжаются с тех пор, как в ночь на 12 мая в одином из местных ночных клубов была проведена спецоперация по нейтрализации восьми наркоторговцев.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
17:14
Видео: так Израиль уничтожил лагерь террористов в Джабалии
17:02
МАГАТЭ: Иран полностью выполняет обязательства по сделке
16:33
Газа: 45 арабов убиты, более 900 ранены
16:05
Видео: ВВС Израиля нанесли пять ударов по Джабалии
16:00
Турция: США и Израиль несут ответственность за бойню в Газе
15:58
Прямая трансляция открытия посольства США в Иерусалиме  
15:49
ХАМАС: израильтяне убили 37 палестинцев в Газе
15:46
Атака ВВС Израиля: мощный взрыв потряс Газу
15:01
Дов Хенин: принять предложение ХАМАСа и прекратить огонь
14:56
Израильский спецназ перебрасывают к Газе вертолетами
14:55
Число убитых на границе возросло до 25
14:40
Ливни: это событие должно радовать весь народ Израиля
14:27
ХАМАС сообщает о 18 убитых
14:16
35 тысяч палестинцев пытаются прорвать границу
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus