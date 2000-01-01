14.05 16:00 MIGnews.com

Турция: США и Израиль несут ответственность за бойню в Газе

6)Bu katliamlardan dolayı İsrail’i ve aldığı haksız/hukuksuz kararla bu hadiselere ve ölümlere neden olan ABD yönetimini kınıyorum.



Kudüs’ün tarihi,manevi ve akdi statüsü,oldu bitti ile değişmez/değiştirilemez.



Bu katliamdan,İsrail hükümeti kadar ABD Yönetimi de sorunludur. — Bekir Bozdağ (@bybekirbozdag) 14 мая 2018 г.

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Анкара обрушилась с критикой на Вашингтон и Иерусалим, обвинив их в эскалации насилия на границе Израиля с сектором Газа, где по последним данным в результате столкновений протестующих с ЦАХАЛом погибли 37 человек."Администрация США несет такую же ответственность за эту резню, как и израильское правительство", - написал заместитель премьер-министра Турции Бекир Боздаг на своей странице в Twitter.Причиной беспорядков он назвал "несправедливое и незаконное решение" Соединенных Штатов переместить из Тель-Авива в Иерусалим свое посольство в Еврейском государстве."В конце концов Иерусалим станет полностью свободным. США и Израиль в итоге должны будут покинуть Иерусалим и оставить город для его настоящих владельцев", - написал он, добавив, что решение Дональда Трампа "уничтожило возможность на достижение мира в регионе".