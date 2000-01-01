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14.05 17:02   MIGnews.com

МАГАТЭ: Иран полностью выполняет обязательства по сделке

Россия подтвердила свою готовность выполнять Совместный всеобъемлющий плана действий (СВПД).

Об этом сообщил журналистам постпред России при международных организациях Михаил Ульянов по итогам встречи российского президента Владимира Путина с генеральным директором МАГАТЭ Юкией Амано.

"По Ирану — президент подтвердил нашу, российскую готовность продолжать выполнять СВПД — Совместный всеобъемлющий план действий, независимо от того, что Соединенные Штаты заявили о выходе из этого соглашения", — заявил представитель РФ.

Ульянов также добавил, что, в свою очередь, гендиректор МАГАТЭ подтвердил готовность агентства в подобных вопросах действовать строго в рамках своей компетенции в соответствии с уставом и в соответствии с поручениями руководящих органов, таких как Совет управляющих МАГАТЭ, передает РИА Новости.

"Очень важно, господин Амано подтвердил, что на сегодняшний день Иран продолжает полностью выполнять свои обязательства по СВПД", — заключил Ульянов.
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