14.05 17:02 MIGnews.com

МАГАТЭ: Иран полностью выполняет обязательства по сделке

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Россия подтвердила свою готовность выполнять Совместный всеобъемлющий плана действий (СВПД).Об этом сообщил журналистам постпред России при международных организациях Михаил Ульянов по итогам встречи российского президента Владимира Путина с генеральным директором МАГАТЭ Юкией Амано."По Ирану — президент подтвердил нашу, российскую готовность продолжать выполнять СВПД — Совместный всеобъемлющий план действий, независимо от того, что Соединенные Штаты заявили о выходе из этого соглашения", — заявил представитель РФ.Ульянов также добавил, что, в свою очередь, гендиректор МАГАТЭ подтвердил готовность агентства в подобных вопросах действовать строго в рамках своей компетенции в соответствии с уставом и в соответствии с поручениями руководящих органов, таких как Совет управляющих МАГАТЭ, передает РИА Новости."Очень важно, господин Амано подтвердил, что на сегодняшний день Иран продолжает полностью выполнять свои обязательства по СВПД", — заключил Ульянов.