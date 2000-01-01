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14.05 14:40   MIGnews.com

Ливни: это событие должно радовать весь народ Израиля

Лидер партии Ха-Тнуа Ципи Ливни, бывший министр иностранных дел Израиля сказала 14 мая об открытии посольства США в Иерусалиме: "Событие волнующее и имеющее огромное значение, знак признания Америкой нашей столицы. Мы обязаны заботиться о будущем Иерусалима, о том, чтобы столица нашего народа стала еще сильнее и сохранила еврейские большинство и в будущем. Участвовать в торжественной церемонии открытия посольства США в Иерусалиме - для меня огромная радость. Иерусалим наша столица, духовный центр для многих поколений еврейского народа. Иерусалим - столица суверенного Израиля, поскольку решение об этом приняло правительство Израиля после создания нашего государства. И вот - посольство США открывается в Иерусалиме! Это событие, наполненное глубоким символическим смыслом должно радовать весь народ Израиля, как важнейшее международное признание. Мы обязаны сделать все необходимое для того, чтобы наша столица Иерусалим оставалась городом с еврейским большинством, живущим в безопасности и в мире".

Лидер парламентской оппозиции Ицхак Герцог: "Сегодня мы радуемся за нашу столицу, вечный Иерусалим. Поздравляю тебя, Иерусалим! Поздравляю государство Израиль, всех нас с открытием посольства США! Мы рады видеть Иерусалим сильным и процветающим. Мы будем работать для того, чтобы Иерусалим стал городом успеха, спокойствия, мира и безопасности".
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