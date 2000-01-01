14.05 11:50 MIGnews.com

"Хизбалла": Трамп подкупил Израиль

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Перемещение американского посольства в Иерусалим является бесполезным и односторонним решением администрации США. Белый дом ничего не выиграет от такого хода. Об этом заявил заместитель генерального секретаря террористической организации "Хизбалла" Наим Касем.В телевизионном обращении он заявил, что последние события на Голанах показали, какое важное значение имеет "наша политика сдерживания врага"."Трамп подкупает всех, кто заинтересован в его пребывании у власти, но это никак не влияет на исламское сопротивление. Мы не согласимся на компромисс, который позволит сионистам разорвать Палестину на части. Израиль не будет диктовать правила игры в регионе", - подчеркнул Касем.