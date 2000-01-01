"Хизбалла": Трамп подкупил Израиль

Перемещение американского посольства в Иерусалим является бесполезным и односторонним решением администрации США. Белый дом ничего не выиграет от такого хода. Об этом заявил заместитель генерального секретаря террористической организации "Хизбалла" Наим Касем.
В телевизионном обращении он заявил, что последние события на Голанах показали, какое важное значение имеет "наша политика сдерживания врага".
"Трамп подкупает всех, кто заинтересован в его пребывании у власти, но это никак не влияет на исламское сопротивление. Мы не согласимся на компромисс, который позволит сионистам разорвать Палестину на части. Израиль не будет диктовать правила игры в регионе", - подчеркнул Касем.