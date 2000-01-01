14.05 11:02 MIGnews.com

Заместитель Мандельблитта внезапно подал в оставку

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Израильская пресса сообщает о том, что министерство юстиции и офис юридического советника правительства “в шоке” от внезапной отставки Ави Лихта.Лихт на протяжении двадцати лет проработал в системе минюста, семь из них - заместителем юридического советника правительства. Последняя занимаемая Лихтом должность - заместитель юридического советника правительства по налоговым и экономическим вопросам.Последний год Лихт занимался реформой законодательства о банкротстве. Он также активно участвовал в разработке поправок к Закону о Компаниях, реформам по поощрению конкуренции и снижению концентрации.Юридический советник правительства Авихай Мандельблитт заявил: "Мы расстаемся с одним из самых замечательных и уважаемых юристов. Я желаю ему больших успехов на любом поприще, которое он себе выберет".Министр юстиции Аелет Шакед также выразила сожаление в связи с уходом Лихта, назвав его “первоклассным государственным служащим”.