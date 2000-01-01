14.05 10:04 MIGnews.com

Беннет призвал Нетаниягу отказаться от "двух государств"

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Нежелание правительства пересматривать национальную политику в отношении "двух государств" может привести к тому, что судьбу Израиля будут определять третьи страны, заявил министр просвещения и лидер партии "Еврейский дом" Нафтали Беннет."Мы не можем продолжать нашу бункерную политику. Израиль должен демонстрировать свое собственное видение. В противном же случае, как мы можем вновь это наблюдать, наша судьба будет решаться другими людьми", - заявил он 13 мая, в преддверии исторического визита американского президента Дональда Трампа.Беннет также призвал премьер-министра Биньямина Нетаниягу отказаться от сказанного из в 2009 году в Бар-Илане, когда он якобы под давлением администрации экс-президента США Барака Обамы одобрил концепцию "двух государств"."Бар-иланская речь была сказана в эпоху Обамы. Она и договор о создании Палестинского государства навлекли на нас бойкоты, террор и серьезную демографическую угрозу. И сейчас настало время от нее отказаться.Перед нами два пути. Мы можем продолжить бар-иланскую политику и создать второе Палестинское государство, кроме того, что в Газе. Но эта формула уже провалилась и привела к кровопролитию, политическому кризису и демографической катастрофе. В качестве альтернативы Государство Израиль может изложить свое видение в отношении будущего региона – региональное экономическое развитие, основанное на инициативе препятствия второму палестинскому государству, вдобавок к тому, что в Газе", - сказал министр.Нафтали Беннет в очередной раз призвал применить израильский суверенитет в израильских поселениях в Иудее и Самарии, стабилизировать ситуацию в секторе Газа, укрепить безопасность государства, разведывательные и экономические возможности Ближнего Востока."Пришло время взять инициативу в свои руки. Наше будущее в наших руках", - настаивал он.