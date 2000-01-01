Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com












Беннет призвал Нетаниягу отказаться от `двух государств` 14.05 10:04   MIGnews.com

Беннет призвал Нетаниягу отказаться от "двух государств"

Нежелание правительства пересматривать национальную политику в отношении "двух государств" может привести к тому, что судьбу Израиля будут определять третьи страны, заявил министр просвещения и лидер партии "Еврейский дом" Нафтали Беннет.

"Мы не можем продолжать нашу бункерную политику. Израиль должен демонстрировать свое собственное видение. В противном же случае, как мы можем вновь это наблюдать, наша судьба будет решаться другими людьми", - заявил он 13 мая, в преддверии исторического визита американского президента Дональда Трампа.

Беннет также призвал премьер-министра Биньямина Нетаниягу отказаться от сказанного из в 2009 году в Бар-Илане, когда он якобы под давлением администрации экс-президента США Барака Обамы одобрил концепцию "двух государств".

"Бар-иланская речь была сказана в эпоху Обамы. Она и договор о создании Палестинского государства навлекли на нас бойкоты, террор и серьезную демографическую угрозу. И сейчас настало время от нее отказаться.

Перед нами два пути. Мы можем продолжить бар-иланскую политику и создать второе Палестинское государство, кроме того, что в Газе. Но эта формула уже провалилась и привела к кровопролитию, политическому кризису и демографической катастрофе. В качестве альтернативы Государство Израиль может изложить свое видение в отношении будущего региона – региональное экономическое развитие, основанное на инициативе препятствия второму палестинскому государству, вдобавок к тому, что в Газе", - сказал министр.

Нафтали Беннет в очередной раз призвал применить израильский суверенитет в израильских поселениях в Иудее и Самарии, стабилизировать ситуацию в секторе Газа, укрепить безопасность государства, разведывательные и экономические возможности Ближнего Востока.

"Пришло время взять инициативу в свои руки. Наше будущее в наших руках", - настаивал он.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
10:35
8 принцесс из ОАЭ судят за работорговлю
09:34
Мусульмане требуют превратить собор Святой Софии в мечеть
09:23
Солдатки курили наркотики и теперь воюют с командирами
09:04
Сын бен Ладена призывает убивать американцев и евреев  
08:53
Шоссе №40: шофер грузовика потерял сознание во время езды
08:40
Из партии Макрона выгнали журналиста-антисемита
08:07
Криминальная ликвидация в Мигдаль Ха-Эмек  
07:52
Северная Корея запустила новую ракету
07:32
"После 44 лет, Израиль покидает Eurovision"
07:12
В Меа Шаарим на Лаг ба-Омер жгли чучела солдат и флаги  
07:01
Видео: иорданский террорист атакует офицера в Старом Городе
06:42
Пассажиропоток между Украиной и Израилем вырос на 28%
06:35
Ха-Поэль Тель-Авив вылетел из вышки
05:43
Названы сроки выхода iPhone 8
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus