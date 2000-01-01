14.05 08:40 MIGnews.com

Из партии Макрона выгнали журналиста-антисемита

Поделиться

Все по теме

Комментарии

В пятницу, 12 мая, французский журналист Кристиан Жерин лишился партийного билета партии избранного президента Франции Эмманюэля Макрона "На марше" на следующий день после того, как он его получил.Поводом для исключения в преддверии парламентских выборов послужили его "твиты" юдофобского характера, написанные Жерином еще в 2013 году. В одном из них журналист писал: "Когда уже наконец появится разделение между CRIF и государством?"Здесь стоит отметить, что CRIF – это зонтичная организациях еврейских общин во Франции, которую достаточно часто критикуют за якобы слишком большое влияние на местных политиков. Правозащитная НГО LICRA определила этот "твит" как антисемитский.В своем микроблоге Жерин также называл экс-премьера Мануэля Вальса "яростным сионистом, расистом и исламофобом", и писал "Единственное решение: BDS". Напомним, что во Франции незаконна пропаганда антиизраильского бойкота, которая считается проявлением расовой ненависти.Пресс-секретарь движения "На марше" Лоуренс Хаим подтвердил изданию France Bleu, что журналиста-антисемита выгнали именно из-за его "твитов".