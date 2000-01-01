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Из партии Макрона выгнали журналиста-антисемита | Фото: Lorie Shaull/Flickr14.05 08:40   MIGnews.com

Из партии Макрона выгнали журналиста-антисемита

В пятницу, 12 мая, французский журналист Кристиан Жерин лишился партийного билета партии избранного президента Франции Эмманюэля Макрона "На марше" на следующий день после того, как он его получил.

Поводом для исключения в преддверии парламентских выборов послужили его "твиты" юдофобского характера, написанные Жерином еще в 2013 году. В одном из них журналист писал: "Когда уже наконец появится разделение между CRIF и государством?"

Здесь стоит отметить, что CRIF – это зонтичная организациях еврейских общин во Франции, которую достаточно часто критикуют за якобы слишком большое влияние на местных политиков. Правозащитная НГО LICRA определила этот "твит" как антисемитский.

В своем микроблоге Жерин также называл экс-премьера Мануэля Вальса "яростным сионистом, расистом и исламофобом", и писал "Единственное решение: BDS". Напомним, что во Франции незаконна пропаганда антиизраильского бойкота, которая считается проявлением расовой ненависти.

Пресс-секретарь движения "На марше" Лоуренс Хаим подтвердил изданию France Bleu, что журналиста-антисемита выгнали именно из-за его "твитов".
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