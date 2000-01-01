15.05 05:24 MIGnews.com

WOW получил разрешение на полеты из Израиля в США и Канаду

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Исландский лоукостер WOW получил от министра Исраэля Каца все необходимые разрешения на осуществление полетов по маршруту Тель-Авив - Рейкьявик. Оттуда компания будет выполнять транзитные рейсы в США и Канаду.Исландская компания WOW впервые сможет выполнять низкобюджетные (лоукост) авиарейсы по маршруту Израиль-США через Исландию. Это станет центральной темой специальной пресс-конференции, намеченной авиакомпанией на завтра. На мероприятии, в котором примет участие министр транспорта и разведки Исраэль Кац, будет представлена программа работы лоукостера.Напомним, что ранее правительство утвердило инициированное министром транспорта и разведки Исраэлем Кацем соглашение в сфере авиации между Израилем и Исландией. Благодаря этому документу, WOW сможет осуществлять авиарейсы в США и Канаду (через Исландию) по доступным ценам (лоукост-компании предлагают относительно дешевые авиабилеты). В рамках программы "Открытое небо", на первом этапе компания будет выполнять 4 полета в неделю на нескольких направлениях между Исландией и Израилем. Ожидается, что первый рейс прибудет в аэропорт Бен-Гурион 13 июля 2017 года.WOW намерена выполнять транзитные рейсы для пассажиров из аэропорта Бен-Гурион в Нью-Йорк, Майями, Бостон, Вашингтон, Сан-Франциско, Лос-Анджелес в США и Торонто и Монреаль в Канаде.Следует заметить, что компания WOW предпочла Израиль десяткам других стран, которые обратились к ее руководству с предложением осуществлять полеты в интересные этим государствам пункты назначения. Сделанный в пользу Израиля выбор говорит о выражении доверия, как сфере отечественной гражданской авиации, так и политике "Открытое небо", которой придерживается министр Исраэль Кац.Как заявил министр Исраэль Кац, "подписанное сглашение в сфере авиации и разрешение, выданное компании WOW на осуществление рейсов в США и Канаду – оба шага предпринимаются в рамках программы "Открытое небо". Эту программу глава транспортного ведомства назвал "наиболее значимой революцией в сфере потребительских цен в Израиле за последние 5 лет. "Благодаря "Открытому небу" израильский потребитель может позволить себе приобретать билеты на новые направления по доступным ценам", - сказал Кац.Министр отметил непосредственную связь между ростом предложения в сфере авиасообщения и снижением стоимости билетов. "Для того, чтобы полеты между странами стали возможными, было подписано новое соглашение между израильским и исландским Управлениями гражданской авиации. Я намерен и далее способствовать расширению перечня стран и компаний, а также подписывать дополнительные соглашения в сфере авиасообщения, с тем, чтобы расширить географию полетов, и привлечь в Израиль новых авиаперевозчиков. Таким образом я планирую снизить цены на билеты как для израильтян, так и для туристов", - заявил министр Исраэль Кац.Авиапарк компании WOW включает в себя лайнеры Airbus A-320, Airbus A-321 и Airbus A-330 (около 200, 230 и 250 пассажирских мест соответственно).