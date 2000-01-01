15.05 07:16 MIGnews.com

Ответ БАГАЦу: закон о налоге на 3-ю квартиру отменить нельзя

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Представители правительства направили в Высший суд справедливости официальный ответ на рекомендацию вернуть на доработку закон о налогообложении третьей квартиры, призванный сократить долю частных инвесторов на рынке арендуемого жилья и вынудить инвесторов продавать принадлежащие им квартиры.В тексте официального ответа указано, что министр финансов Моше Кахлон, - один из ответчиков по иску, поданному инвесторами и представителями оппозиции, - выступает против отмены закона, поскольку этот шаг неминуемо негативно повлияет на рынок недвижимости в Израиле и переломит наметившиеся позитивные тенденции.В документе подчеркивается, что благодаря закону в Израиле снизилось количество инвестиционных квартир, рост цен на жилье замедлился, инвесторы начали выставлять принадлежащие им квартиры на продажу, увеличив тем самым предложение на рынке вторичного жилья.По данным Центрального статистического бюро, в период с октября 2016 года по февраль 2017 года цены на квартиры поднялись всего на 0,15% (0,5% в годовом исчислении), тогда как в отчетный период годом ранее этот показатель составлял 2,7% (8% в годовом исчислении).Количество инвестиционных квартир уменьшалось с декабря 2016 года по февраль 2017 года примерно на 800 квартир в месяц, тогда как в период с 2010 по 2015 годы оно росло примерно на 800 квартир в месяц, в начале же 2016 года прирост инвестиционных квартир составлял около 150 квартир в месяц. Таким образом, закон о налогообложении третьей квартиры уже привел к существенному изменению расклада на рынке недвижимости в Израиле.По мнению экспертов, возвращение закона на вторичное обсуждение в финансовую комиссию Кнессета и повторное голосование во втором и третьем чтениях, по сути, приведут к отмене результатов предыдущего голосования, - напомним, закон уже был принят в первом, втором и третьем чтениях. Таким образом, речь идет об отмене закона, прошедшего все положенные процессы утверждения парламентом и опубликованного, как того требует законодательство Израиля. Отменить же принятый Кнессетом закон без согласия на то правительства и Кнессета законодательство не позволяет.В связи с вышеперечисленным, указано в документе, ответчики не видят возможным вернуть уже утвержденный и эффективно действующий закон на доработку.