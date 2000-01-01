Ответ БАГАЦу: закон о налоге на 3-ю квартиру отменить нельзя
Представители правительства направили в Высший суд справедливости официальный ответ на рекомендацию вернуть на доработку закон о налогообложении третьей квартиры, призванный сократить долю частных инвесторов на рынке арендуемого жилья и вынудить инвесторов продавать принадлежащие им квартиры.
В тексте официального ответа указано, что министр финансов Моше Кахлон, - один из ответчиков по иску, поданному инвесторами и представителями оппозиции, - выступает против отмены закона, поскольку этот шаг неминуемо негативно повлияет на рынок недвижимости в Израиле и переломит наметившиеся позитивные тенденции.
В документе подчеркивается, что благодаря закону в Израиле снизилось количество инвестиционных квартир, рост цен на жилье замедлился, инвесторы начали выставлять принадлежащие им квартиры на продажу, увеличив тем самым предложение на рынке вторичного жилья.
По данным Центрального статистического бюро, в период с октября 2016 года по февраль 2017 года цены на квартиры поднялись всего на 0,15% (0,5% в годовом исчислении), тогда как в отчетный период годом ранее этот показатель составлял 2,7% (8% в годовом исчислении).
Количество инвестиционных квартир уменьшалось с декабря 2016 года по февраль 2017 года примерно на 800 квартир в месяц, тогда как в период с 2010 по 2015 годы оно росло примерно на 800 квартир в месяц, в начале же 2016 года прирост инвестиционных квартир составлял около 150 квартир в месяц. Таким образом, закон о налогообложении третьей квартиры уже привел к существенному изменению расклада на рынке недвижимости в Израиле.
По мнению экспертов, возвращение закона на вторичное обсуждение в финансовую комиссию Кнессета и повторное голосование во втором и третьем чтениях, по сути, приведут к отмене результатов предыдущего голосования, - напомним, закон уже был принят в первом, втором и третьем чтениях. Таким образом, речь идет об отмене закона, прошедшего все положенные процессы утверждения парламентом и опубликованного, как того требует законодательство Израиля. Отменить же принятый Кнессетом закон без согласия на то правительства и Кнессета законодательство не позволяет.
В связи с вышеперечисленным, указано в документе, ответчики не видят возможным вернуть уже утвержденный и эффективно действующий закон на доработку.