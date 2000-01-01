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flickr 14.05 21:49   MIGnews.com

МИД Иордании: "Король Иордании стремится к миру"

Министр иностранных дел Иордании Айман аль-Сафади заявил, что король Иордании Абдалла II "прилагает усилия для обеспечения безопасности, установления мира и получения свободы для палестинцев".

Аль-Сафади сделал данное заявление, когда его спросили о замечаниях премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу о том, что "настало время для Иордании прекратить вести двойную игру".

"Поскольку Израиль осуждает террористические нападения в Иордании, Иордания должна осудить нападения в Израиле", - сообщил офис премьер-министра Нетаниягу в ответ на реакцию Иордании на нападение в Иерусалиме.
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