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flickr 14.05 21:20   MIGnews.com

Беннет призвал Нетаниягу "напомнить" Трампу о его обещании

Министр образования и глава "Еврейского дома" Нафтали Беннет призвал премьер-министра Израиля Нетаниягу разъяснить президенту США Дональду Трампу, что его избиратели все еще ожидают, что посольство США в Тель-Авиве будет перемещено в Иерусалим во время его визита в конце месяца.

Нафтали Беннетт написал в Twitter: "Страны со всего мира размещают свои посольства в Вашингтоне, округ Колумбия, поэтому это нужно сделать и в Иерусалиме, нашей 3000-летней столице".

"Перемещение американского посольства в Израиле в Иерусалим укрепит Израиль и укрепит перспективы мира", - добавил Беннет.

Напомним, что фракция Беннета против создания Палестинского государства и призывает к аннексии частей территории Иудеи и Самарии.
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