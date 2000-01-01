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flickr/Prime Minister of Israel 14.05 20:21   MIGnews.com

Нетаниягу настаивает на переезде посольства США в Иерусалим

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу заявил в воскресенье, 14 мая, что переезд посольства США из Тель-Авива в Иерусалим будет только способствовать прогрессу мирного процесса.

Нетаниягу выступил после интервью с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном, который предположил в воскресенье, что администрация Трампа может колебаться в своем обещании переместить посольство США в столицу Израиля.

"Переезд американского посольства в Иерусалим не только не повредит мирному процессу, но и наоборот", - заявили в аппарате премьер-министра.

"Это будет способствовать процессу путем исправления исторической несправедливости и разгрома палестинской фантазии о том, что Иерусалим не является столицей Израиля", - добавил Нетаниягу.

На протяжении всей президентской кампании в США в 2016 году кандидат Дональд Трамп неоднократно заявлял, что в качестве президента он предпримет беспрецедентный шаг - переведет американское посольство, находящееся в Тель-Авиве, в столицу Израиля в Иерусалиме.
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