Нетаниягу настаивает на переезде посольства США в Иерусалим
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу заявил в воскресенье, 14 мая, что переезд посольства США из Тель-Авива в Иерусалим будет только способствовать прогрессу мирного процесса.
Нетаниягу выступил после интервью с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном, который предположил в воскресенье, что администрация Трампа может колебаться в своем обещании переместить посольство США в столицу Израиля.
"Переезд американского посольства в Иерусалим не только не повредит мирному процессу, но и наоборот", - заявили в аппарате премьер-министра.
"Это будет способствовать процессу путем исправления исторической несправедливости и разгрома палестинской фантазии о том, что Иерусалим не является столицей Израиля", - добавил Нетаниягу.
На протяжении всей президентской кампании в США в 2016 году кандидат Дональд Трамп неоднократно заявлял, что в качестве президента он предпримет беспрецедентный шаг - переведет американское посольство, находящееся в Тель-Авиве, в столицу Израиля в Иерусалиме.