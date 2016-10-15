Франция не знает, что делать со своими джихадистами
14 мая был приведен к присяге новый президент Франции Эммануэль Макрон. Среди множества проблем Пятой Республики “спаситель либерализма и Европы” унаследовал самую острую и раздирающую страну на части - проблему борьбы с террором и джихадом.
За время президентства Франсуа Олланда во Франции в результате террористических атак были убиты 239 человек. 900 “французов” выехали на джихад в Сирию и Ирак. Эпоха Олланда стала венцом длинной войны мусульман Франции против собственного правительства - войны начавшейся еще в 80-е и сейчас лишь значительно обострившейся на фоне и под лозунгами глобального исламизма. Подробнее об этом можно прочитать в материале "Французская интифада. Долгая война Франции и ее арабов".
В центре французских дебатов о том, что делать с “радикализованными” молодыми и не очень молодыми людьми лежит так называемый le Fichier (FSPRT )- список наблюдения за известными властям экстремистами.
После атаки против редакции Charlie Hebdo правительство Олланда залило деньгами частные и государственные структуры, принимающие участие в программе “де-радикализации”. В недавнем докладе Сената, однако, программа подверглась резкой критике. В нем указывается на появление “де-радикализационного бизнеса”, привлекательного для различного рода структур в социальном секторе, которые сейчас теряют фонды из-за сокращения финансирования на другие программы.
Стратегия де-радикализации Олланда болталась между социально-экономическим взглядом на проблему, и “исламофобией”. на Макрона, скорее всего повлияют оба эти направления, а результаты его деятельности вряд ли превзойдут достижения Олланда.
Чтобы понять, с чем именно столкнулась Франция в результате нескольких десятилетий осознанного или неосознанного покровительства исламизму стоит рассмотреть конкретный пример - Камиля Дауди, большого человека с густой бородой и усталыми глазами. Поздним летом 2001 года Дауди, то ли из-за скуки, то ли из-за ярости, то ли из-за тяги к приключениям, улетел в Афганистан и прошел курс подготовки в лагере боевиков аль-Каиды. Сегодня он утверждает, что поехал в зону военных действий “из любопытства”. Он успел вернуться во Францию до 9/11, но после атак против Всемирного Торгового Центра почувствовал. что для него дело пахнет жаренным - и сбежал в Англию по поддельному паспорту.
Между тем, в Париже был арестован его друг Джамиль Бегаль - за подготовку террористической атаки против американского посольства. 25 сентября 2001 года британцы арестовали Дауда и выдали его Франции. Он был приговорен к шести годам лишения свободы за “участие в криминальном заговоре”. В 2008 году, по отбытии срока, он был лишен французского гражданства - и его должны были депортировать в Алжир. Дауди, однако, подал петицию в Европейский суд по Правам Человека, указав на то, что Алжире ему грозит “бесчеловечное и унизительное обращение”. Суд принял решение в его пользу, и теперь Дауди, хотя и лишен гражданства, не может быть депортирован из Франции.
По французскому закону иностранные граждане, к категории которых теперь относится Дауди, могут быть помещены под бессрочный домашний арест в случае, если они представляют серьезную опасность для государства. По выходе из тюрьмы Дауди женился, у него родились трое детей и он жил в Кармо на юге страны - ежедневно отмечаясь на полицейской станции. Все изменилось после атаки против Charlie Hebdo. В июне 2016 года Дауд и еще несколько десятков известных властям радикалов были арестованы и помещены под другой вид домашнего ареста. Их выслали в отдаленные от их постоянного местожительства места, там, где они никого и ничего не знают, с целью предотвращения подготовки ими террористических атак.
Мосье Дауди отправили в деревеньку Сан -Жан д‘Анджели близ Бордо. Дауди уже полтора года живет в комнате придорожного мотеля для дальнобойщиков в деревне. Он три раза в день кушает в ресторане местного отеля. Ресторан, как и мотель, оплачивает французское правительство. Дауди не скрывает своего преклонения перед аль-Каидой, но осуждает “импульсивный” и “нигилистский” ISIS. Четыре раза в день Дауди залезает на велосипед и едет на полицейскую станцию – отметиться, что он не сбежал. С женой и детьми он иногда общается по скайпу.
Таких, как Дауди в списках французской секретной службы - 17 тысяч человек. Они не совершают видимых подозрительных действий, но потенциально способны на это - чем примером стали те же братья Кулибали, атаковавшие Charlie Hebdo, и числившиеся в le Fichier. У полиции и секретных служб попросту нет достаточного количества людей и ресурсов для того, чтобы вести за этими людьми постоянное наблюдение. Дауди кажется пожилым и спокойным - но спокойными казались и все остальные - до того, как брали в руки автомат или приводили в действие взрывчатку.