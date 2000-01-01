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Минфин и Минздрав хотят облегчить бремя ветеранов ВОВ | Фото: AFP15.05 02:27   MIGnews.com

Минфин и Минздрав хотят облегчить бремя ветеранов ВОВ

Межминистерская комиссия по вопросам законодательства обсудила в воскресенье, 14 мая, инициированную депутатом Тали Плосковой (“Кулану”) поправку к закону о ветеранах Второй мировой войны, которая должна расширить для них льготу по субсидированию лекарств и медицинских процедур, включенных в корзину медицинских услуг.

Как известно, в 2000 году Кнессет принял закон об особом статусе и льготах для ветеранов Второй мировой войны. По этому закону, наряду с разнообразными льготами, ветеранам полагается скидка в размере 75% на лекарства, включенные в “саль бриют”.

По сравнению с узниками и беженцами Холокоста, которые имеют 100% скидку на лекарства, ветераны войны находятся в менее выгодном положении. Учитывая, что их средний возраст составляет 90 лет, необходимость в доступной медицинской помощи многократно увеличивается. Депутат Тали Плоскова взялась исправить эту несправедливость.

“На сегодняшний день, в Израиле проживает около пяти тысяч ветеранов, и с каждым годом их остается все меньше, - пояснила она свое решение. - Мы обязаны сделать все возможное, чтобы улучшить положение людей, сохранивших нам жизнь и подаривших нам возможность жить в этой стране”.

В ходе обсуждения на межминистерской комиссии было принято решение обязать министерство здравоохранения и министерство финансов изыскать возможность дать ветеранам 100% скидку на лекарства путем изменения внутренних инструкций. Таким образом, проблема будет решена без волокиты, обычно связанной с рассмотрением поправок к законам в Кнессете и промежуточных комиссиях. По требованию Тали Плосковой, представители Минфина и Минздрава должны представить решение вопроса в течение двух недель.
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