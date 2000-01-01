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пресс-секретарь партии НДИ 14.05 16:20   MIGnews.com

НДИ отстояла законопроект о Дне Победы

Комиссия министров по законодательству утвердила законопроект депутата Кнессета от партии "Наш дом Израиль" Одеда Форера, в соответствии с которым День Победы над нацистами во Второй мировой войне будет официально отмечаться 9 мая на государственном уровне и его внесут в реестр государственных праздников.

Напомним, на прошлой неделе министры от коалиционных партий отказались поддержать этот законопроект, вследствие чего его рассмотрение было отложено. В НДИ выразили крайнее возмущение произошедшим, а Одед Форер заявил, что не было никакой объективной причины откладывать рассмотрение законопроекта, не имеющего никакой бюджетной стоимости, весь смысл и цель которого - восстановление исторической справедливости и увековечивание подвига воинов-евреев Второй мировой войны. Давление со стороны НДИ, а также поднявшееся общественное возмущение способствовали тому, что в итоге законопроект о Дне Победы был вновь поставлен на голосование и утвержден.

"Для ветеранов Второй мировой войны, живущих в Израиле, эта дата имеет символическое значение. Необходимо для будущих поколений сохранить память об этом судьбоносном дне, о великой победе, которая для евреев и Израиля имеет особое значение", - подчеркнул Одед Форер.
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