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Нетаниягу призвал Амман осудить теракт в Иерусалиме | Фото: Коби Гидеон, GPO14.05 07:13   MIGnews.com

Израиль осудил двойную игру Иордании

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу обрушился с критикой на Иорданию за реакцию правительства соседней страны на теракт, совершенный ее гражданином в Иерусалиме накануне.

"Вызывает возмущение то, что спикер иорданского правительства поддерживает теракт, произошедший сегодня в Старом городе Иерусалима. Видео сил безопасности ясно демонстрирует то, что иорданский турист напал с ножом на израильского полицейского.

Иордании пора прекратить играть за обе команды. Как Израиль осуждает теракты в Иордании, Иордания должна осудить теракты в Израиле. Террор – есть террор", - говорится в заявлении, опубликованном канцелярией Нетаниягу.

Напомним, что спустя несколько часов после ликвидации 57-летнего иорданского террориста Мухаммада Абдуллы Салима около Львиных врат в столице, представитель правительства Иордании и министр информации Мохаммад Момани назвал это "отвратительным преступлением" израильских сил правопорядка.

Он возложил ответственность за случившееся на Израиль и потребовал от Иерусалима немедленного разъяснения ситуации.
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