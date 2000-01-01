14.05 15:18 MIGnews.com

Отец спикера Шоврим Штика назначен послом в Германии

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Правительство утвердило назначение на пост посла Израиля в германии Джереми Иссахарова. Иссахоров отбудет исполнять свои обязанности ближайшим летом.Иссахоров является отцом пресс-представителя левацкой организации Шоврим Штика, утверждающей, что она документирует военные преступления солдат ЦАХАЛа на палестинских территориях.В ходе обсуждения на заседании межминистерского комитета по назначениям в гражданской службы министрыв Юваль Штайниц и Йоав Галант сообщили, что “нет ничего, чтобы воспрепятствовало назначению Иссахарова на пост посла”.