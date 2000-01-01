14.05 15:17 MIGnews.com

Министры рассмотрят закон НДИ о помощи "дембелям" ЦАХАЛа

пресс-служба партии НДИ

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Комиссия министров по законодательству рассмотрит сегодня законопроект депутата Кнессета от партии "Наш дом Израиль" Одеда Форера, согласно которому у прошедших армейскую или альтернативную службу будет преимущественное право при приеме на государственную службу, а также при поступлении в ВУЗы. В соответствии с данным законопроектом, среди тех, кто по существующему законодательству имеет право на указанные льготы, преимущество будет предоставляться в первую очередь людям, отдавшим свой гражданский долг государству.Это еще одна законодательная инициатива, отражающая программный принцип партии НДИ, провозглашенный ее лидером, министром обороны Авигдором Либерманом: тот, кто делает больше для государства, должен получать больше от государства. Помимо прочего, принятие данного законопроекта восстановит справедливость в отношении людей, отдавших годы армейской или национальной службе, в отличие от тех, кто использовал это время для учебы или работы, поставив их в равные условия.По убеждению Одеда Форера, людей, прошедших службу в ЦАХАле следует поддерживать не только словом, но и делом."Важно изменить несправедливую ситуацию, при которой часть населения, в частности, представители национальных меньшинств, не служившие в армии, пользуется большими льготами и преимуществами. Представленный мною законопроект позволит оказать поддержку и поощрить тех представителей данного сектора, которые исполнили свой гражданский долг перед Государством Израиль", - подчеркнул Одед Форер.