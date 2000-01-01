Посол РФ в США: удары по Сирии не останутся без последствий
Действия США и их союзников в Сирии будут иметь последствия, вся ответственность за это будет лежать на них.
Об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении посла России в Вашингтоне Анатолия Антонова.
"Мы предупреждали, что такие действия не останутся без последствий. Вся ответственность за них - на Вашингтоне, Лондоне и Париже", - отметил он. По словам главы российской дипмиссии, "морального права обвинять другие страны у США - обладателя крупнейшего арсенала химоружия - нет".