14.04 11:20 MIGnews.com

Посол РФ в США: удары по Сирии не останутся без последствий

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Действия США и их союзников в Сирии будут иметь последствия, вся ответственность за это будет лежать на них.Об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении посла России в Вашингтоне Анатолия Антонова."Мы предупреждали, что такие действия не останутся без последствий. Вся ответственность за них - на Вашингтоне, Лондоне и Париже", - отметил он. По словам главы российской дипмиссии, "морального права обвинять другие страны у США - обладателя крупнейшего арсенала химоружия - нет".