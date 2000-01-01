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14.04 10:17   MIGnews.com

Франция предупредила Россию о предстоящих ударах в Сирии

Франция позаботилась о том, чтобы "заранее предупредить" российскую сторону о предстоящих в Сирии ударах коалиции западных стран, нанесенных в ночь на субботу. Об этом заявила министр вооруженных сил республики Флоранс Парли, выступая в субботу утром в Елисейском дворце, сообщает ТАСС.

Как подчеркнула министр, Франция в Сирии "не ищет конфронтации и отвергает всякую логику военной эскалации". "Именно поэтому вместе с нашими союзниками мы позаботились о том, чтобы россияне были предупреждены заранее [об операции]", - сказала Парли.

Она добавила, что ВВС Франции нанесли удар по Сирии, действуя со своих баз на национальной территории.
"К проведению данной операции были привлечены военно-воздушные и военно-морские силы Франции. Многоцелевые фрегаты были развернуты в Средиземном море вместе с кораблями поддержки. Одновременно в начале ночи самолеты ВВС Франции отправились в рейд с целого ряда баз на территории страны в сторону побережья Сирии. Координированно этими силами были нанесены удары крылатыми ракетами по предусмотренным целям. Все это было сделано в тесной координации с американским союзником Франции", - сказала министр.

Парли уточнила, что цели, по которым были нанесены удары, "использовались для разработки и производства веществ, применявшихся для убийства сирийских женщин, мужчин и детей", что "делалось в нарушение всех существующих норм законов и цивилизованного общества".
"Точные результаты операции будут сообщены в ближайшие часы", - заявила министр вооруженных сил Франции.

Ранее председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Джозеф Данфорд заявил, что Россию не предупреждали заранее об ударах США, Великобритании и Франции по Сирии. По его словам, "единственная коммуникация, имевшая место непосредственно в связи с данной операцией перед тем, как цели были поражены, осуществлялась по обычным каналам по избежанию конфликтов в воздушном пространстве".

По данным российского военного ведомства, ракетный удар по объектам военной и гражданской инфраструктуры Сирии был нанесен самолетами и кораблями США совместно с ВВС Великобритании и Франции в субботу с 03:42 мск до 05:10 мск. В Минобороны сообщили, что союзники выпустили более 100 крылатых ракет и ракет класса "воздух - земля" (в прошлом году по сирийскому военному аэродрому Шайрат было выпущено 59 ракет), большую часть из них сбили на подлете к целям сирийские средства ПВО.
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