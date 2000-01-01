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Все страны НАТО поддерживают ракетный обстрел Сирии | Фото: Arbeiderpartiet/Flickr15.04 07:15   MIGnews.com

Все страны НАТО поддерживают ракетный обстрел Сирии

В отличие от закрывания глаз на применение химического оружия режимом Башара Асада, вчерашний удар Франции, США и Великобритании не навредит мирному урегулированию в Сирии, считает генсек НАТО Йенс Столтенберг.

"Мы поддерживаем возглавляемый ООН политический процесс, поскольку у конфликта в Сирии военного решения нет", — сказал он на экстренном заседании Совета НАТО по Сирии.

Столтенберг заявляет о полной поддержке со стороны НАТО усилий ООН, направленные на достижение прочного политического решения конфликта в Сирии, и призывает всех членов Совета Безопасности ООН подтвердить, а сторонников сирийского режима (среди которых он особенно выделил Россию) выполнить свои обязательства в отношении того, чтобы он конструктивно участвовал в женевском процессе ООН.


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