Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com









Россия обрушилась на США 15.04 06:14   MIGnews.com

Россия обрушилась на США в ООН

Ракетный обстрел военных объектов режима Башара Асада в Сирии со стороны США, Франции и Великобритании угрожает новым витком насилия в самой стране и дестабилизацией во всем регионе, считает постпред России при ООН Василий Небензя.

"США и их союзники продолжают демонстрировать вопиющее пренебрежение к международному праву, хотя, как постоянные члены Совета Безопасности, должны особенно твердо отстаивать положения Устава ООН", - заявил он на экстренном заседании Совета Безопасности ООН 14 апреля.

Кроме того, он обвинил эти страны в "противоправных военных авантюрах", колониализме, неоколониализме и пренебрежении уставом ООН и Совета Безопасности, чем, по его словам, подрывают авторитет Совбеза.

"Организаторы агрессии не стали дожидаться даже элементарного установления факта в международной организации, которая уполномочена этим заниматься (ОЗХО – ред.). Они сами все якобы установили и сразу назначили виновных после того, как сами же с помощью подопечных им боевиков и карманных НПО распустили через социальные сети эти слухи", - добавил Небензя.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
05:11
Основатель Apple не верит в восстание машин
04:50
Названа безопасная для организма доза алкоголя
03:26
Ученые расшифровали улыбку Моны Лизы
00:10
Видео: "умные" ракеты сбиваются ПВО советской эпохи  
23:14
Лапид об ударах коалиции по Сирии
22:07
Россия поставит С-300 странам Ближнего Востока
20:40
Экс-премьер Израиля: Путин знает, как действовать в Сирии
19:47
Еще один еврей убит в Париже
19:13
Хаменеи назвал Трампа, Макрона и Мэй преступниками
18:42
Нетаниягу запретил министрам говорить об ударе по Сирии
17:57
Боевики в Газе подорвались на своей бомбе
17:29
Уганда признала, что может принять 500 нелегалов из Израиля
15:51
В Газе взорвались 4 боевика
15:06
Расследование трагедии на юге: внутри танка взорвался снаряд
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus