15.04 06:14 MIGnews.com

Россия обрушилась на США в ООН

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Ракетный обстрел военных объектов режима Башара Асада в Сирии со стороны США, Франции и Великобритании угрожает новым витком насилия в самой стране и дестабилизацией во всем регионе, считает постпред России при ООН Василий Небензя."США и их союзники продолжают демонстрировать вопиющее пренебрежение к международному праву, хотя, как постоянные члены Совета Безопасности, должны особенно твердо отстаивать положения Устава ООН", - заявил он на экстренном заседании Совета Безопасности ООН 14 апреля.Кроме того, он обвинил эти страны в "противоправных военных авантюрах", колониализме, неоколониализме и пренебрежении уставом ООН и Совета Безопасности, чем, по его словам, подрывают авторитет Совбеза."Организаторы агрессии не стали дожидаться даже элементарного установления факта в международной организации, которая уполномочена этим заниматься (ОЗХО – ред.). Они сами все якобы установили и сразу назначили виновных после того, как сами же с помощью подопечных им боевиков и карманных НПО распустили через социальные сети эти слухи", - добавил Небензя.