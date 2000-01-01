Израиль полностью поддерживает удар по Сирии

Израиль "полностью поддерживает" сегодняшнюю серию ракетных ударов, которые США, Франция и Великобритания совместно нанесли по целям, связанным с химическим оружием, в Сирии, заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу.
"Год назад я дал понять, что Израиль полностью поддерживает решение президента США Трампа противостоять использованию и распространению химического оружия. Решение Трампа и поддержка Израиля остаются неизмененными. Сегодня утром под американским руководством Соединенные Штаты, Франция и Соединенное Королевство продемонстрировали то, что их приверженность борьбе с химическим оружием не ограничивается лишь заявлениями", - говорится в заявлении, распространенном канцелярией премьера.
Как считает Нетаниягу, президенту Асаду должно быть ясно, что "его безрассудные усилия по овладению и применению оружия массового уничтожения, бессмысленное пренебрежение международным правом и предоставление места для передовой базы Ирана и его марионеток угрожают Сирии".