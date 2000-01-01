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Экс-премьер Израиля: Путин знает, как действовать в Сирии | Фото: kremlin.ru14.04 20:40   MIGnews.com

Экс-премьер Израиля: Путин знает, как действовать в Сирии

После ракетного обстрела Сирии США должны сохранить военное присутствие в арабской республике, однако у Израиля нет никаких рычагов, чтобы убедить Дональда Трампа действовать вопреки намеченному им курсу, уверен бывший премьер-министр Эхуд Барак.

Выступая на культурном мероприятии в Холоне 14 апреля, Барак высоко оценил совместную атаку США, Великобритании и Франции по связанным с химическим оружием объектам в Сирии. Он считает, что Башар Асад понял это послание, однако это может и не предотвратить применение им химоружия в будущем.

"Трамп видит, что граждане США не хотят, чтобы американские войска оставались на Ближнем Востоке. Трамп не самый последовательный человек в Белом доме, но сирийский вопрос не начался с него. Тот, кто покидает Сирию, упускает возможность влиять на применение химического оружия. Обама оставил дверь открытой для Путина. А Путин знает, как действовать, и делает это быстро", - сказал Барак.

В то же время экс-премьер считает, что окончательная ответственность за окончание гражданской войны в Сирии должна лежать не на США или России, а на региональных державах.

"Путин работает не для нас, а исключительно в интересах России. Для Израиля будет лучше, если бы США остались в Сирии, но у нас нет реальной причины критиковать американцев или заставить их поступать иначе", - резюмировал он.
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