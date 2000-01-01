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Хаменеи назвал Трампа, Макрона и Мэй преступниками 14.04 19:13   MIGnews.com

Хаменеи назвал Трампа, Макрона и Мэй преступниками

Нападение на Сирию со стороны Соединенных Штатов, Франции и Великобритании является преступлением и не принесет никаких плодов, считает Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи.

"Сегодняшняя предрассветная атака на Сирию – это преступление. Я четко заявляю, что президент Соединенных Штатов, президент Франции и премьер-министр Великобритании являются преступниками", - заявил Хаменеи в своем Twitter.

"Им не получить никакой выгоды из атаки, поскольку в последние годы они вторгались в Ирак, Сирию и Афганистан, совершали такие же преступления, но никакой выгоды не получали", - добавил он.

Президент Ирана Хасан Рухани же предупредил, что атака США на Сирию приведет лишь к одному результату - дальнейшим разрушениям на Ближнем Востоке.

"Такие нападения не возымеют никакого эффекта, кроме еще больших разрушений … подобными атаками американцы хотят оправдать свое присутствие в регионе", - цитирует его Tasnim.

Иранский президент заверил в том, что после случившегося поддержка Тегераном Дамаска только усилится.

"Сирийский народ продолжит сопротивляться иностранной агрессии … Иран всегда помогал и продолжит поддерживать угнетенные нации региона и всего мира", - сказал Рухани.

В свою очередь министр обороны Ирана Хоссейн Дехган сказал: "Сирийский народ, безусловно, ответит на эти нападения, и все народы мира должны осудить эту агрессию".
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