Хаменеи назвал Трампа, Макрона и Мэй преступниками
Нападение на Сирию со стороны Соединенных Штатов, Франции и Великобритании является преступлением и не принесет никаких плодов, считает Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи.
"Сегодняшняя предрассветная атака на Сирию – это преступление. Я четко заявляю, что президент Соединенных Штатов, президент Франции и премьер-министр Великобритании являются преступниками", - заявил Хаменеи в своем Twitter.
"Им не получить никакой выгоды из атаки, поскольку в последние годы они вторгались в Ирак, Сирию и Афганистан, совершали такие же преступления, но никакой выгоды не получали", - добавил он.
Президент Ирана Хасан Рухани же предупредил, что атака США на Сирию приведет лишь к одному результату - дальнейшим разрушениям на Ближнем Востоке.
"Такие нападения не возымеют никакого эффекта, кроме еще больших разрушений … подобными атаками американцы хотят оправдать свое присутствие в регионе", - цитирует его Tasnim.
Иранский президент заверил в том, что после случившегося поддержка Тегераном Дамаска только усилится.
"Сирийский народ продолжит сопротивляться иностранной агрессии … Иран всегда помогал и продолжит поддерживать угнетенные нации региона и всего мира", - сказал Рухани.
В свою очередь министр обороны Ирана Хоссейн Дехган сказал: "Сирийский народ, безусловно, ответит на эти нападения, и все народы мира должны осудить эту агрессию".